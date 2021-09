Corona-Krise macht Musikkapellen im Landkreis zu schaffen

Wegen der Pandemie mangelt es den Orchestern an Auftritten. Doch nun bereiten sie sich auf den Neustart vor. Bei der Jahresversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds wurde Bezirksvorstand Herbert Klotz wiedergewählt.

Die Auftrittsmöglichkeiten der Musikkapellen im Landkreis sind wegen Corona weiterhin stark eingeschränkt. Dies wurde bei der Jahresversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) deutlich. Vor allem die Abstandsregelung macht den Musikerinnen und Musikern demnach zu schaffen. Zwar konnten für die Proben in den meisten Orten – zumindest in den Sommermonaten – große Räume gefunden werden. Doch Gastspiele bei Festen oder Konzerte auf der Bühne sind wegen der geforderten Abstandsvorgaben nahezu unmöglich.

Darunter leiden nicht nur die Kassen der Kapellen, sondern auch die Motivation und der soziale Zusammenhalt. Während im Sport mittlerweile wieder vieles erlaubt sei, würden die Musikkapellen von den Behörden weiterhin an der kurzen Leine gehalten, klagte Herbert Klotz, Vorsitzender des Bezirks 13 Schwabmünchen. "Nach dem letzten Konzert des Bezirks-Jugendblasorchesters (BJBO) im März 2020 ist es im Augsburger Land still geworden", sagte er.

Mehr als 1800 Musiker sind im Bezirk 13 Schwabmünchen vereint

Dabei wollen es die Verantwortlichen des ASM-Bezirks 13 aber nicht belassen. So laufen bereits die Planungen für die Wiederaufnahme der Wertungsspiele. Der Wettstreit nach Noten soll im Mai 2022 und Mai 2023 in der Stadthalle in Schwabmünchen stattfinden.

Auch bei den beiden bezirksübergreifenden Blasorchestern – beim BJBO und beim Projektorchester (PrO13) – laufen die Vorbereitungen für das nächste Großkonzert. Am Sonntag, 31. Oktober, wollen die rund 110 Mitwirkenden ab 17 Uhr die Stadthalle Schwabmünchen zum Klingen bringen.

Für die vorausgehenden Proben wurden die Turnhalle Langenneufnach und die Werkhalle des Malerbetriebs Lehle in Walkertshofen reserviert. Das Jugendblasorchester übt für das Konzert außerdem bei einem Probenwochenende im Kloster Roggenburg. Auch die Bläserprüfungen unter der Regie von Bezirksjugendleiter Florian Rossmeisl sind – wenn auch weitgehend digital – wieder angelaufen.

Im ASM-Bezirk 13 Schwabmünchen sind 49 Musikkapellen – darunter 15 Jugendkapellen – mit insgesamt 1840 aktiven Musikerinnen und Musikern organisiert. Jüngstes Mitglied ist der Musikverein Oberottmarshausen. Bei der Jahreshauptversammlung in Waldberg bestätigten die Vertreter der Musikkapellen ihren Vorsitzenden Herbert Klotz aus Siegertshofen im Amt. Auch dessen Stellvertreter Rudi Simacek aus Klosterlechfeld und Bezirksdirigent Andreas Rest aus Schwabegg wurden für die kommenden drei Jahren wiedergewählt. Außerdem stellte sich mit Dominic Schorer der vom ASM-Präsidium neu eingesetzte Fachreferatsleiter für Bezirksmusikfeste vor.

Die Vorstandschaft des ASM-Bezirks 13 Schwabmünchen

Vorsitzender Herbert Klotz (Siegertshofen)

Stellv. Vorsitzender Rudi Simacek (Klosterlechfeld)

Bezirksdirigent Andreas Rest (Schwabegg)

Bezirksjugendleiter Florian Rossmeisl (Bobingen)

Stellv. Bezirksjugendleiterin Lizé von Perbandt (Schwabmünchen)

Schatzmeister Serto Rojewski (Bobingen)

Schriftführerin Daniela Bravi (Konradshofen)

Beisitzer Meinrad Brugmoser, Werner Hämmerle, Norbert Jacob und Franziska Egger

Kassenrevisoren Gerhard Bäuerle und Jürgen Stiegeler

Delegierte zum ASM Meinrad Brugmoser, Werner Hämmerle, Rudi Simacek, Andreas Hämmerle und Andreas Fritsch