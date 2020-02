20.02.2020

Welche Projekte in Oberottmarshausen anstehen

Generationentreff, Bürgerbus, Kirchensanierung – die Gemeinde hat in den vergangenen sechs Jahren einiges auf den Weg gebracht. Doch so manches Vorhaben ist auf der Strecke geblieben

Von Felicitas Lachmayr

Was haben die Gemeinderäte seit der Kommunalwahl vor sechs Jahren auf den Weg gebracht? Und welche Themen werden Oberottmarshausen in Zukunft beschäftigen? Mit dem Wechsel im Rathaus verspricht die Wahl spannend zu werden. Nach 18 Jahren tritt Bürgermeister Gerhard Mößner ( CSU/UW) nicht mehr an. Als Nachfolger stehen sich Andreas Reiter (CSU/UW) und Markus Reiter ( Freie Wähler) gegenüber. Klar ist: Einige Projekte werden sie von ihrem Vorgänger übernehmen.

So steht der Entwurf für das neue Baugebiet „Südlich der Rainstraße“. Über den fertigen Bebauungsplan und die konkrete Gestaltung aber wird der neue Gemeinderat abstimmen. Nach ersten Überlegungen soll auf der 3,6 Hektar großen Fläche ein Wohngebiet entstehen. Ein Teil soll speziell für „Wohnen im Alter“ ausgewiesen werden. Es ist das dritte Wohngebiet in Oberottmarshausen, das in den vergangenen zehn Jahren in Angriff genommen wird – nach den Flächen südlich der Bahnhofstraße und an der Bobinger Straße. Dort entstehen auch kommunale Wohneinheiten für mehr bezahlbaren Wohnraum.

Ein Projekt, über das die Gemeinde seit Jahren diskutiert und bis heute nicht umgesetzt hat, ist die Errichtung eines neuen Bauhofs. Ende 2012 brachte ein Bürger das Thema auf den Tisch, ein Antrag der Freien Wähler folgte. Zwar stellte der Gemeinderat mehrmals einen sechsstelligen Betrag in den Haushalt ein, doch das Projekt ging nicht voran. Bis heute ist der Bauhof in der Scheune eines stillgelegten Bauernhofs untergebracht. Ein Grundstück im Gewerbegebiet Nord ist seit Jahren für den Neubau reserviert. Ob das Vorhaben in den kommenden sechs Jahren verwirklicht wird, bleibt abzuwarten.

Erfolgreicher war die Gemeinde bei der Ansiedlung von neuem Gewerbe. Im September vergangenen Jahres ging das Waren- und Prüfzentrum der Firma Renk auf dem Areal zwischen der alten und neuen B17 in Betrieb. Auch die Bernd Siegmund GmbH, Weltmarktführer für Schweiß- und Spanntischsysteme, zog es nach Oberottmarshausen. Im vergangenen Jahr eröffnete das Unternehmen eine 20 Millionen Euro teure Firmenzentrale.

Für Ärger hatte dagegen die Nachricht gesorgt, die Raiffeisenbank Bobingen wolle ihre Standorte in Oberottmarshausen und Kleinaitingen schließen. Die Bürger wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Die Raiffeisenbank Schwabmünchen sprang ein und eröffnete im Herbst 2018 sogenannte SB-Pavillons samt Geldautomat und Kontoauszugsdrucker. Im Rathaus in Oberottmarshausen befindet sich außerdem eine neue Geschäftsstelle. Auch baulich hat sich in den vergangenen Jahren einiges im Ort getan. Die Grundschule wurde für rund 300000 Euro saniert. Das Gebäude ist nun barrierefrei und brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand. In neuem Glanz erstrahlt auch die Pfarrkirche St. Vitus. Große Teile des Dachstuhls waren beschädigt, das Dach und die Fassade mussten erneuert werden. Nach mehr als einem Jahr waren die knapp 600000 Euro teuren Sanierungsarbeiten im Sommer vergangenen Jahres abgeschlossen.

Einen zentralen Treffpunkt hat die Gemeinde mit der Eröffnung des Generationentreffs im September 2016 geschaffen. Über den Standort wurde viel diskutiert, letztendlich sprach sich der Gemeinderat für den Glasanbau an der Ostseite des alten Pfarrhauses aus. In dem knapp 500000 Euro teuren Gebäude können sich Bürger austauschen, es finden Spielenachmittage statt.

Weil die Gemeinde über zu wenige Betreuungsplätze verfügte, wurden im Glasbau auch Krippenplätze eingerichtet. Aufgrund des steigenden Bedarfs wird das Thema den Gemeinderat auch in Zukunft beschäftigen. Überlegungen, die bestehende Mittagsbetreuung auf eine Ganztagsbetreuung zu erweitern, gibt es schon. Doch ein konkretes Konzept steht noch aus. Anders sieht es dagegen beim öffentlichen Nahverkehr aus. Zusammen mit Kleinaitingen und Großaitingen hat Oberottmarshausen die Einführung des Bürgerbusses auf den Weg gebracht. In wenigen Monaten soll das Projekt starten und alle Ortsteile mit dem Sitz der Verwaltungsgemeinschaft verbinden. Ehrenamtliche Fahrer sollen die Bürger kostenlos von einem Ort in den anderen bringen. Das vom Landkreis geförderte Projekt ist zunächst auf drei Jahren angelegt, weshalb sich der Gemeinderat auch in Zukunft damit beschäftigen wird. Angestoßen hat der Gemeinderat in einer seiner letzten Sitzungen auch die Entwicklung eines Konzeptes zur künftigen Dorfentwicklung – getreu dem Motto innen vor außen. Das Thema weiterzuverfolgen, obliegt ebenfalls dem neu gewählten Gemeinderat.

