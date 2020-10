23.10.2020

Wo in Untermeitingen einst die Sparkasse war, ist jetzt die Raiffeisenbank

Die neue Raiffeisenbank in Untermeitingen ist in die alte Sparkasse umgezogen. Über den Umzug freuen sich (von links) Bernhard Müller und Silvio Wilke.

Das Geldinstitut hat einen neuen Standort. Und der hat eine durchaus kuriose Vorgeschichte. Was sich in Klosterlechfeld durch den Umzug ändert.

Von Christian Kruppe

Bernhard Müller blickt sich um und wirkt zufrieden. Der Mitarbeiter der Raiffeisenbank Schwabmünchen steht mitten in der Untermeitinger Sparkasse. Genauer gesagt, in der ehemaligen Sparkasse. Denn ab Montag ist das die neue Raiffeisenbank. Eine kuriose Konstellation, das weiß auch der Vorstandsvorsitzende Herbert Jauchmann.

„Aber unsere bisherige Filiale hat den modernen Anforderungen nicht mehr entsprochen. Sie war zu klein, nicht barrierefrei“, erklärt er den Umzug. Dass ausgerechnet die ehemalige Sparkasse die neue Heimat wird, ist Zufall. „Es hat sich einfach angeboten“, so Jauchmann. Die neue „Hauptgeschäftsstelle Lechfeld“, wie sie der Vorstand nennt, ist größer, barrierefrei und liegt gut erreichbar, vor allem näher an Klosterlechfeld. Das bringt Vorteile, denn die dortige SB-Filiale fällt nun weg.

Modernste Technik in der Untermeitinger Filiale

Bei der Renovierung legten das Team um Bernhard Müller neben modernster Technik Wert auf eine freundliche Atmosphäre und Nachhaltigkeit. Dazu gehört neben moderner LED-Technik auch viel Licht von außen und Moos. Es findet sich an Wand und Deckelementen wieder. Für Raiba-Marketingexperte Silvio Wilke ist der Teppich im Servicebereich ein echter Höhepunkt. Dieser sieht aus wie ein Pflaster, und auch da gibt es grüne Stellen. Neben drei Beratungsbüros stehen auch zwei sogenannte „Service-Cubes“ zur Verfügung.

Beratung findet in Glaswürfeln statt

Zwei helle Quader aus Glas, die eine schnelle, aber ungestörte Beratung ermöglichen. Dass die schicken Räume auch mit Leben gefüllt werden, dafür zeigen sich Abteilungsleiter Lechfeld Walter Wanner und seine Mitarbeiter verantwortlich. „Das erfahrene Team ist für alle Beratungsformen da“, so Vorstandschef Herbert Jauchmann, der die neue Filiale als „logische Konsequenz des Wachstums auf dem Lechfeld“ sieht. „Die räumliche Nähe zu unseren Kunden ist wichtig“, so Jauchmann weiter, der bedauert, dass derzeit keine „richtige“ Eröffnungsfeier möglich ist. Neugierige können trotzdem beim Tag der offenen Tür am Samstag einen Blick in die Filiale am Neufnachring werfen. Ab Montag beginnt der reguläre Geschäftsbetrieb.

