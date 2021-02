13:35 Uhr

Zwei Patienten mit Corona-Mutation infiziert: Die Wertachkliniken reagieren

Plus Wie der Chef der Wertachkliniken seine Mitarbeiter noch besser schützen will und wie sich die Lage an den Häusern in Schwabmünchen und Bobingen entwickelt hat.

Von Carmen Janzen

In der Wertachklinik in Schwabmünchen gibt es zwei bestätigte Fälle einer Corona-Mutation, wie unsere Redaktion bereits berichtete. Zumindest bei einer ist nun klar, um welche es sich handelt. Beide Patienten, die sich mit den mutierten Coronaviren angesteckt hatten, wurden sofort isoliert.

Einer von ihnen konnte in der Zwischenzeit bereits wieder entlassen werden, bei ihm wurde die britische Variante B1.1.7. nachgewiesen. Sie soll sehr viel ansteckender sein.

Corona-Mutation: Patient liegt auf der Intensivstation der Wertachklinik

Der andere Patient liegt mittlerweile auf der Intensivstation und wird beatmet. Er hat sich wohl mit der brasilianischen oder südafrikanischen Mutante angesteckt, wie das Labor am Dienstagabend der Wertachklinik mitteilte. Genau steht das noch nicht fest.

„Dass eine Mutation vorliegt, kann man im Labor schnell herausfinden. Die Sequenzierung, um welche es sich genau handelt, dauert leider länger“, sagte Klinik-Chef Martin Gösele auf Anfrage. Mehre Tage nimmt diese Prozedur in Anspruch.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wie Isolierstationen, Schutzkleidung und Masken stecken sich immer wieder vereinzelt Mitarbeiter an. Vergangene Woche seien es drei gewesen, berichtet Gösele. Da die Mutationen ansteckender sein sollen als das ursprüngliche Virus, hat er das Testkonzept für das Personal der Wertachkliniken ausgeweitet. Bislang konnten sich die gefährdeten Mitarbeiter einmal in der Woche auf Covid-19 testen lassen, jetzt einmal am Tag, wenn sie möchten. „Wir machen das, um mehr Sicherheit zu bieten“, so Gösele. Mitarbeiter haben sich bislang noch nicht mit den Mutanten angesteckt.

Lage hat sich an beiden Häusern entspannt

Allgemein habe sich die Corona-Lage aktuell in den beiden Krankenhäusern in Schwabmünchen und Bobingen wieder entspannt. „Die Zahl der Infizierten ist stark zurückgegangen“, sagt der Leiter der Wertachkliniken. Ein Corona-Patient liegt derzeit noch in Bobingen auf der Intensivstation. Er wird beatmet. Auf der Normalstation liegt kein Covid-Patient. In Schwabmünchen sind es drei Patienten auf der Intensivstation, einer mit dem mutierten Virus, einer mit bestätigter Corona-Infektion und ein Verdachtsfall. Sieben weitere Personen liegen auf der Normalstation, bei ihnen wurde keine Mutation nachgewiesen.

