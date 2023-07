Unfall auf B17: ein Verletzter und hoher Sachschaden

Bei Regen kommt ein Auto auf Höhe Klosterlechfeld ins Schlingern, mit schlimmen Folgen.

Auf der B17 in Fahrrichtung Augsburg hat sich am Freitagabend gegen 20 Uhr auf Höhe der Gemeinde Klosterlechfeld ein Unfall ereignet. Ein 23 Jahre alter Fahrer kam mit seinem Auto auf der regennassen Straße ins Schlingern, dabei stieß er gegen den Wagen eines 26-Jährigen. Dieses Auto schleuderte daraufhin in den angrenzenden Grünstreifen, der 26-Jährige blieb unverletzt.

Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Das Auto des 23-Jährigen beschädigte auch ein größeres Straßenschild. Der junge Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (AZ)