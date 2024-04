Bobingen muss in Illertissen punkten

Plus Das Abstiegsgespenst geht um in Bobingen. Zu oft Unentschieden gespielt, zu selten gewonnen. Bei der zweiten Mannschaft des FV Illertissen geht es darum, den Anschluss zu halten.

"Solange es noch rechnerisch möglich ist, glauben wir daran, noch auf einen Relegationsplatz zu kommen", sagte Bobingens Sportlicher Leiter Michael Deschler. Natürlich wäre es extrem wichtig, so Deschler, bei Illertissen II drei Punkte zu holen. "Die stehen genau dort, wo wir hinwollen."

Die Ausgangslage ist klar. Der TSV Bobingen steht auf dem letzten Tabellenplatz, drei Zähler hinter dem SC Aufkirchen. Zum TSV Gilching auf dem letzten Relegationsplatz sind es vier Punkte. Illertissen steht einen Platz davor und hat sechs Punkte mehr als der Bobinger TSV auf dem Konto. Ein Sieg wäre also extrem wichtig. Denn gleichzeitig haben der TSV Gilching zu Hause gegen Olching und der SC Aufkirchen bei Memmingen II nicht gerade einfache Aufgaben vor der Brust. So könnte es für das Team von Spielertrainer Christopher Detke und Sebastian Jeschek eines dieser viel zitierten "Sechs-Punkte-Spiele" werden.