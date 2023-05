Die Bobinger CSU wird 70 Jahre alt

Mit einer Feier in der Bobinger Singoldhalle beging der Ortsverband der CSU seinen 70. Jahrestag. Als Ehrengast zum Geburtstag sprach CDU-Mann Wolfgang Bosbach.

Zur Geburtstagsfeier der CSU hatte sich Politprominenz eingefunden. Der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz begrüßte die Mitglieder mit den Worten: "Wenn ein Bundestagsabgeordneter spricht, geht es meist um Berliner Politik." Das wolle er an diesem Tag nicht tun. Allerdings sei Bobingen auch direkt von der Politik in Berlin betroffen. Dabei gebe es Positives, wenn die Stadt zum Beispiel von der Städtebauförderung profitiere. Genauso aber auch Negatives, wie das Problem der Barrierefreiheit am Bobinger Bahnhof. Hier sei weiterhin keine Bewegung zu erkennen. Durz stellte in seiner Rede fest, dass Bobingen für die CSU nicht gerade das "einfachste Pflaster" sei.

Ähnlich sah es auch Landrat Martin Sailer. Er sagte, dass es ein absoluter Höhepunkt für die CSU sei, mit Klaus Förster zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte das Bobinger Rathaus erobert zu haben. Gerade die Ortsvereine seien die wichtige Basis der Partei. Denn genau dort ginge es um Heimat und das Tragen von Verantwortung vor Ort.

Erinnerungen aus vergangenen Jahrzehnten

Im Anschluss gab es einen CSU-Stammtisch der besonderen Art. Bei Bier und Brotzeit unterhielten sich ehemalige und aktive Stadträtinnen und Stadträte über das, was ihnen während ihrer langen politischen Arbeit am stärksten im Gedächtnis geblieben war. Hans-Peter Dangl, noch aktives Mitglied im Bobinger Stadtrat, dachte zurück an den Beginn seiner politischen Laufbahn. "Damals, 1978, fanden die Beratungen von Camp David statt, Reinhold Messner bestieg als Erster den Mount Everest ohne Sauerstoff und wir erlebten das 'Drei-Päpste-Jahr'. In Italien wurde Aldo Moro ermordet."

CDU-Mitglied Wolfgang Bosbach gratulierte zum Geburtstag. Foto: Elmar Knöchel

Jürgen Reichert, ehemaliger Stadtrat und Ex-Bezirkstagspräsident, erinnerte sich an 1990. Das Jahr der formalen Wiedervereinigung. "Damals war die Welt in einer Art Aufbruchsstimmung. Eine Entwicklung, wie aktuell in der Ukraine, hätte sich damals niemand mehr vorstellen können. Es war eine Chance für Europa, die leider vertan wurde." Gerne erinnere er sich an den Beginn seiner politischen Karriere. "Ich bin vormittags in die CSU eingetreten und am Abend zum Vorsitzenden gewählt worden."

Elisabeth König, langjährige und noch aktive Bobinger Stadträtin und gerade erst von Ministerpräsident Markus Söder für ihre Verdienste ausgezeichnet, dachte daran, dass sie leider immer die einzige CSU-Frau im Bobinger Stadtrat gewesen sei. Sie würde sich wünschen, dass sich das in Zukunft ändern werde.

Bereits 1990 war in Bobingen eine Badsanierung Thema

Die drei erinnerten sich auch an "heiße Eisen", die damals in Bobingen diskutiert worden seien. Darunter der, manchmal unschöne, Kampf um die Nord-Ost-Umgehung. Die CSU hatte eigentlich eine Westumgehung gewollt. "Jetzt ist es aber eine Ost-Umgehung geworden", sagte König. Hans-Peter Dangl erinnerte sich, dass der Bau der Singoldhalle ausgiebig und kontrovers diskutiert worden sei. "Man sprach lange von der Stadthalle, da der Standort nicht klar war." Und Jürgen Reichert dachte daran, dass bereits 1990 die Badsanierung ein Thema gewesen sei.

Langjährige Mitglieder, ab 45 Jahre CSU-Zugehörigkeit geehrt, eingerahmt vom Fraktionsvorsitzenden Herwig Leiter (rechts) sowie der Ortsvorsitzenden Miriam Streit-Zach und Bürgermeister Klaus Förster: (von links) Franz Kaufmann (45 Jahre), Georg Stoll (60 Jahre), Gerhard Mansard und Ferdinand Seitz (je 55 Jahre), Ernst-Hinrich Abbenseth (50 Jahre). Die Auszeichnung für 65-jährige Parteitreue von Rudolf Sirch nahm aus gesundheitlichen Gründen dessen Tochter entgegen. Foto: CSU Bobingen

Die Festrede des Abends hielt der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. Er beschwor die Gemeinsamkeiten von CDU und CSU. "Wir müssen eine gemeinsame Sprache sprechen." Eines seiner größten Anliegen sei, dem Vertrauensverlust der Politik entgegenzuwirken: "Viele trauen uns Politikern alles zu. Andere nichts." Und er ermahnte die anwesenden Kommunalpolitikerinnen und -politiker, dass das beste Werbeinstrument immer noch ein gutes Argument sei.