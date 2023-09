Gewinnspiel: Ein Abend für Roy Black und seine Fans

Udo Alexander steht bei der Konzert-Gala in der Bobinger Singoldhalle im Mittelpunkt. Er gewann jüngst einen Doppelgänger-Wettbewerb. Die Redaktion verlost Karten.

Schlagersänger und Schauspieler Roy Black ist bei seinen Fans unvergessen. Sein Grab im Bobinger Stadtteil Straßberg ist zu einem Ort des Gedenkens und auch des Wiedersehens geworden für seine treuen Anhängerinnen und Anhänger, die alljährlich aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz anreisen. Bobingen ehrt seinen berühmten Sohn, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich hieß, am Samstag, 7. Oktober, mit einer Konzert-Gala in der Singoldhalle.

Unvergesslicher Abend mit unvergessenen Melodien

Dieses Jahr wird das Programm von Udo Alexander gestaltet, der im Frühjahr den Roy-Black-Doppelgänger-Wettbewerb im Gesang gewann. Beim Jubiläumsfest 30 Jahre "Ein Schloss am Wörthersee" und 80 Jahre Roy Black sang er das Lied "Das Mädchen Carina". Udo Alexander und das Trio Peguno wollen in Bobingen für einen unvergesslichen Abend mit Liedern von Roy Black und bekannten Schlagermelodien sorgen. Ein Bericht zum Jubiläumsfest am Wörthersee, vor allem von den vielen Begegnungen mit Menschen, die Roy Black nahestanden, runden den Abend perfekt ab.

Karten zu gewinnen

Für den Auftritt verlosen die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen zwei mal drei Karten. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort Roy Black an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte Name und Adresse in der E-Mail angeben. Einsendeschluss ist Mittwoch, 4. Oktober, 12 Uhr. Reguläre Eintrittskarten gibt es für 22 Euro (ermäßigt 20 Euro) im Kulturamt Stadt Bobingen, Telefonnummer 08234/8002-31 und -36. Online sind Karten unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de erhältlich. (mcz)

