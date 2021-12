Bobingen/Schwabmünchen

11:11 Uhr

Anstieg bei Corona-Fällen: Besuchsverbot in den Wertachkliniken

In den Wertachkliniken gilt wegen steigender Corona-Zahlen ein Besuchsverbot.

Plus In den Wertachkliniken gilt ab sofort ein generelles Besuchsverbot. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen bei Patienten und Mitarbeitern. Ein Haus ist besonders betroffen.

Von Norbert Staub

Die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen schließen ihre Türen ab sofort für Besucherinnen und Besucher. "Wir hatten in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg an Infektionen und uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen", sagt der Vorstand der Wertachkliniken Martin Gösele. Ein Haus ist besonders betroffen.

