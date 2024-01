EHC Königsbrunn siegt haushoch und verdient gegen Pfaffenhofen

Plus Mit 13:1 gewinnt der EHC Königsbrunn hochverdient sein Auswärtsspiel bei den "Eishogs" des EC Pfaffenhofen. Dabei wurden die Brunnenstädter von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht und stehen nun auf dem anvisierten sechsten Tabellenplatz.

Königsbrunn musste in der Partie gegen Pfaffenhofen noch auf einige Spieler verzichten, so fehlten unter anderem Simon Beslic, Leon Steinberger und Julian Becher. Dafür durfte der junge Augsburger Förderlizenzspieler Marco Riedl Eiszeit sammeln. Im Tor der Königsbrunner stand Goalie Dave Blaschta, als Backup war Stefan Vajs mit im Aufgebot.

Von Beginn an agierte Königsbrunn fokussiert und mit viel Zug nach vorne. Vor allem die erste Reihe erarbeitete sich gute Chancen, die aber erst in der fünften Spielminute genutzt wurden. Nach Anspiel von Mika Reuter traf Peter Brückner zur 1:0 Führung für die Brunnenstädter. Auch danach war der EHC die spielbestimmende Mannschaft, verpasste es aber nachzulegen. Bis zur Pause trafen die Königsbrunner noch zweimal den Pfosten, Tore wollten aber bis Drittelende nicht mehr fallen.