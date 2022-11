Die Favoriten erfüllen ihre Pflichtaufgaben zuverlässig

Nach anfänglichen Überraschungen konnten die „Kleinen“ in den Ligen zwischen Kreisklasse und B-Klasse nur noch wenig ausrichten. Unsere Fußball-Kolumne Anstoß.

Überraschungsergebnisse, wie zu Beginn der Runde, gibt es derzeit nicht mehr viele. Die Topteams wissen mittlerweile, dass kein Gegner unterschätzt werden darf, damit nicht am Ende das große Ziel Aufstieg leichtfertig verspielt wird. Und während es bei manchen Mannschaften richtig rundläuft, sehnen einige Teams wegen vieler verletzungsbedingten Ausfälle die Winterpause herbei.

Kreisklasse Augsburg Süd: In Kleinaitingen heißt es am Sonntag Daumen drücken für Ustersbach, denn wenn hier der VfL Kaufering am kommenden Spieltag gewinnt, wird der spielfreie FCK vorübergehend an der Spitze der Tabelle abgelöst. Nur zwei Tage später hat Kaufering dann die Chance, noch weiter davonzuziehen, wenn es zum Nachholspiel gegen Haunstetten kommt. Für Haunstetten wird es ebenfalls eine harte Woche. Vor dem Nachholspiel müssen die Augsburger Vorstädter nach Walkertshofen. Die Staudenelf hat hier im direkten Duell die Möglichkeit, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren und sich auf Platz drei vorzuschieben. Es war eine der beiden Niederlagen in der Vorrunde für den TSV Walkertshofen.

Der zu Saisonbeginn favorisierte Aufstiegskandidat Inningen hat deren schon vier, und auch gegen Haunstetten mussten sie sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Wenn der Zickzackkurs des FSV so weitergeht, müsste gegen den ersatzgeschwächten SSV Margertshausen wieder ein Sieg herausspringen. Dieser kommt aber mit viel Motivation aus dem Derbysieg gegen Fischach, wo er sich mit letzter Kraft den Dreier sichern konnte. Personell ähnlich schlecht steht es auch in Fischach und Wehringen, die ebenfalls die Winterpause herbeisehnen. Fischach bekommt am 15. Spieltag Besuch vom SV Hurlach, in Wehringen gastiert der Tabellenletzte Langenneufnach. In Fischach heißt es dann, aus einer massiv gesicherten Abwehr heraus erst einmal die Null hinten zu sichern und vielleicht vorne eiskalt zuzuschlagen. Hurlach kommt zwar mit einer Niederlage aus dem Schwabegg-Spiel im Gepäck, ist derzeit aber durchaus stärker einzuschätzen.

Im Spiel Wehringen gegen Langenneufnach könnte am Sonntag viel Platz auf den Ersatzbänken herrschen. Beide kämpfen seit Saisonbeginn immer wieder mit vielen Ausfällen. Bei Wehringen hat es nun im Spiel gegen Kaufering auch noch Spielertrainer Mark Huckle mit einer Oberschenkelverletzung erwischt. Das Hinspiel in Langenneufnach endete damals mit einem klaren 6:0 für den FSV. Ob es diesmal wieder so deutlich wird, darf bezweifelt werden. Wenn der Staudenklub noch irgendwie vom Tabellenende weg will, dann ist das wohl schon eine der dicksten Chancen, noch auf die beiden Mannschaften aus Fischach und Margertshausen aufzuschließen.

Ein astreiner Hattrick gelang Stefan Wiedemann vom SV Schwabegg beim 3:0 in Hurlach. Sein Team muss im Lechfeld beim SV Untermeitingen antreten. Die Elf von Dominik Sandner hat bisher mit zehn Spielen die wenigsten Spiele der Liga bestritten und steht mit nur einem Punkt Vorsprung knapp vor dem Relegationsplatz nach unten. Ein Sieg gegen den SVS wie im Hinspiel wäre sicher Gold wert, wenn Schwabegg aber irgendwie Normalform erreicht, sollte es für die Mannschaft von Peter Ziegler reichen.

Kreisklasse Allgäu II: Wieder ein Pünktchen mehr auf dem Konto. Mit einem gut erkämpften 0:0 gegen Lamerdingen zog der TSV Mittelneufnach am SV Bedernau vom direkten Abstiegsplatz vorbei auf den Relegationsplatz. Im letzten Spiel des Jahres geht es nun zum Kreisliga-Absteiger SV Blonhofen, gegen den das Hinspiel deutlich mit 1:4 verloren ging. An der Spitze stehen der SV Pforzen und die SG Amberg/Wiedergeltingen punktgleich mit 31 Zählern. Allerdings könnte der FC Bad Wörishofen mit zwei Siegen noch als Tabellenerster in die Winterpause gehen.

A-Klasse Augsburg: Wie ein Gewitter zog die Reserve des TSV Bobingen über Türk Bobingen hinweg und schickte sie mit einem üblen 10:0 ein paar Straßen weiter. Jonas Macht und Thomas Daniel glänzten hier jeweils mit einem Dreierpack. Türk Bobingen verzeichnete so in 13 Spielen bereits 80 Gegentore. Da Langerringen spielfrei war, konnte Großaitingen mit einem eher glanzlosen 2:0 gegen Inningen den Vorsprung an der Spitze etwas vergrößern. Reinhartshausen kam gegen Aufsteiger SSV Bobingen nicht über ein 2:2 hinaus und der VfB Mickhausen verlor mit 1:3 in Gessertshausen. Klosterlechfeld begeisterte seine Fans dagegen mit einem überraschenden Sieg gegen Türkgücü Königsbrunn.

In Bobingen kommt es mit dem SSV gegen TSV Bobingen gleich wieder zu einem Stadtderby, wo der SSV mit dem 1:7 aus dem Hinspiel keine guten Erinnerungen hat. Großaitingen muss zum zweiten Aufsteiger nach Mickhausen und sollte wieder etwas mehr Kohlen in den Motivationsofen legen, um nicht unnötig Punkte liegen zu lassen. Klosterlechfeld empfängt Tabellennachbar Gessertshausen, und Reinhartshausen muss zur Reserve von Lagerlechfeld. Noch gar nicht so lang her ist das Hinspiel zwischen Türkgücü Königsbrunn und Türk Bobingen, und wenn Türkgücü da weitermacht, wo sie vor knapp fünf Wochen beim 10:2 aufgehört haben, dann könnte bei den Bobingern schon die 90 im Gegentorbereich stehen. Langerringen greift diese Woche auch wieder an und bekommt es im Reserveduell mit dem TSV Königsbrunn zu tun.

B-Klasse Augsburg: Selbst knapp gewonnen, und der direkte Kontrahent patzt: Der SV Schwabegg setzte sich mit einem mühsamen 1:0 in Obermeitingen wieder an die Spitze der B-Klasse, da Lagerlechfeld III beim 1:1 in Großaitingen unerwartet Punkte liegen ließ. Schwabmünchen III hatte da mit einem glatten 6:1 bei Untermeitingen weniger Probleme. Der TSV Straßberg vermasselte sein Heimspiel gegen die Reserve aus Fischach mit 1:3 und bleibt im unteren Tabellenmittelfeld. Nun reist der A-Klassen-Absteiger zur schweren Aufgabe nach Lagerlechfeld, Schwabegg sollte gegen den Tabellenletzten Untermeitingen seine Tabellenführung behaupten können, und Schwabmünchen III dürfte, wenn alles normal läuft, mit Kleinaitingen ebenfalls keine Schwierigkeiten bekommen.