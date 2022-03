TSV Schwabmünchen sieht das Derby als Chance

Vier Englische Wochen haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen vor sich. Es geht los mit einem Derby.

Die Tabellenlage hat sich für den TSV Schwabmünchen mit der Niederlage am Sonntag gegen Ismaning weiter zugespitzt. Am Mittwoch steht die erste von vielen englischen Wochen für das Team von Florian Fischer an und es ist das Derby gegen Landsberg. Um 18.30 Uhr ist Anpfiff in Landsberg.

Nach den Spielausfällen konnte der TSV Schwabmünchen am Sonntag endlich wieder auf dem Platz stehen. Doch die Partie gegen Ismaning endete ohne Punkte für die Schwabmünchner. Das soll sich in der ersten Englischen Woche im neuen Jahr für die Schwarz-Weißen ändern. Doch mit Landsberg wartet erneut ein schwerer Gegner auf das Team von Florian Fischer, der gut drauf ist. Seit der Winterpause sind die Landsberger ungeschlagen und stehen somit auf dem fünften Rang in der Bayernliga Süd.

Schwabmünchens Trainer optimistisch

Doch Schwabmünchens Trainer Florian Fischer zeigt sich optimistisch: „Ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Deswegen ist alles offen. Wir müssen die Niederlage vom Wochenende abschütteln. Wir haben auch nicht viel Zeit darüber nachzudenken, da wir uns auf das Spiel am Mittwoch konzentrieren müssen.“ Im Hinspiel konnten die Landsberger mit einem 3:0-Sieg deutlich als Sieger von Platz gehen. Damit das nicht noch mal passiert und der TSV Schwabmünchen wichtige Punkte einsacken kann, darf man sich laut Fischer nicht viele Fehler erlauben: „Landsberg ist eine erfahrene und abgezockte Truppe. Sie sind eine sehr gute Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, die schon viele Bayernligaspiele absolviert hat. Landsberg braucht nicht viele Chancen und bestraft kleine Fehler sofort.“

Nachdem am vergangenen Wochenende erneut keine Punkte auf das Konto der Schwabmünchner kamen, hat sich die Tabellenlage weiter zugespitzt. Mittlerweile sind es sechs Punkte Abstand zum Tabellenvorletzten, der jedoch zwei Spiele mehr bestritten hat. Jetzt gilt es für den TSV Schwabmünchen, Moral zu beweisen und weiterzukämpfen. „Die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist uns natürlich bewusst, doch ich denke, man hat am Wochenende gesehen, dass die Jungs bereit sind alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zu kämpfen und den Anschluss zu behalten. Wir müssen einfach von Spiel zu Spiel schauen. Du kannst in der Liga gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren. Deswegen starten wir am Mittwoch das Spiel auch wieder bei Null. Ich hoffe sehr, dass die Jungs auch die positiven Seiten vom Spiel gegen Ismaning sehen, da wir wirklich gut mitgehalten haben in der Zeit, wo wir in Gleichzahl gespielt haben.“

Maximilian Aschner fehlt Schwabmünchen

Durch die Rote Karte in der Partie gegen Ismaning müssen die Schwarz-Weißen bei dem anstehenden Spiel gegen Landsberg auf Maximilian Aschner verzichten. Hinzu kommen noch die Langzeitverletzten, wobei sich ein paar von ihnen schon wieder im Aufbautraining befinden. Um endlich wieder etwas auf dem Punktekonto verbuchen zu können, müssen die Schwabmünchner offensiv noch ein wenig zulegen, defensiv jedoch weiterhin gut absichern: „Gegen Landsberg gilt nach wie vor, dass wir gegen den Ball gut stehen, das ist einfach in unserer Situation wichtig. Nach vorne müssen wir noch mehr Durchschlagskraft zeigen und zielstrebiger sein. Defensiv haben wir unsere Sache gegen Ismaning gut gemacht, auch als wir in Unterzahl waren. Natürlich haben wir zum Schluss ein wenig aufgemacht, weil du in der Situation einfach was riskieren musstest“, so Florian Fischer.

Somit ist für Mittwoch aufseiten der Schwabmünchner das Ziel ganz klar: Punkte sammeln, um die Platzierung in der Bayernliga Süd wenigstens ein wenig zu verbessern. Auch Florian Fischer sieht das Derby als Chance dafür: „Am Mittwoch ist für uns wieder ein neuer Anlauf Punkte zu ergattern und wir wollen dafür kämpfen, dass uns das gelingt.“

Einen aktuellen Bericht vom Derby gegen Landsberg finden Sie am Mittwochabend unter www.schwabmuenchner-allgemeine.de