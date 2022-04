Wieder kein Happy End für den TSV Schwabmünchen

Plus Schwabmünchen gleicht gegen 1860 München II spät aus und verliert trotzdem. Am Samstag wartet die nächste schwere Aufgabe.

Der Fußballgott scheint derzeit wirklich nicht auf Schwabmünchner Seite zu sein. Das Bayernliga-Schlusslicht zeigte gegen die Talentschmiede der Münchner Löwen am Mittwochabend eine beherzte Leistung und stand dennoch nach dem Schlusspfiff wieder mit leeren Händen da. 1:2 hieß es am Ende aus Schwabmünchner Sicht.