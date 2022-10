Bobingen siegt im Spitzenspiel

Wohl dem, der einen Florian Gebert in seinen Reihen hat: Der Bobinger Goalgetter war beim 4:2 gegen Egg an drei Treffern beteiligt.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Süd bot einen hohen Unterhaltungswert. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte der TSV Bobingen dank eines 4:2-Erfolges gegen Spitzenreiter Egg drei wichtige Punkte behalten.

Die Bobinger starteten sehr engagiert in das Spiel und versuchten sofort Richtung gegnerischen Kasten zu marschieren. Doch Egg war taktisch sehr gut eingestellt. Sie zwangen die Hausherren oft zu langen Bällen, die aber meist zu ungenau waren. Im Aufbau machten sie das Spiel breit und ließen die Bobinger Pressingversuche ein ums andere Mal ins Leere laufen. Durch viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte lockten die Gäste das Bobinger Mittelfeld, um dann mit einem weiten Pass hinter die Abwehrkette auf den pfeilschnellen Rechtsaußen, Jan Binder, schnell in den Strafraum zu kommen.

In der sechsten Spielminute führte genau so ein Spielzug zum 1:0 für Egg. Binder überlief Außenverteidiger Julian Peitzsch und die Flanke in die Mitte bekam Bobingens Sandro Burghard unglücklich an die Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Unterallgäuer Sebastian Egger souverän. Ähnliche Spielzüge trug der Allgäuer Tabellenführer noch mehrmals vor. Verteidiger Julian Peitzsch hatte auf der linken Abwehrseite einen schweren Stand und musste öfter als ihm lieb sein konnte ins Laufduell gegen den wieselflinken Rechtsaußen. Doch er hatte einen guten Tag und zeigte ein starkes Spiel, obwohl er öfter als nötig von seinen Mitspielern alleingelassen wurde. In der elften Spielminute vereitelte Bobingens Torwart Adrian Schlotterer eine weitere Torchance der Männer aus dem Unterallgäu.

Die beschränkten sich nach der Führung aber mehr auf die Defensive und Bobingen kam besser ins Spiel. In der 37. Minute glich Florian Gebert mit einer sehenswerten Einzelaktion aus. Kurz vor der Mittellinie erkämpfte er sich den Ball, ließ zwei Abwehrspieler, die eigentlich in der Vorwärtsbewegung waren, stehen und schloss kurz nach der Strafraumgrenze unhaltbar ab. Mit diesem Unentschieden ging es in die Pause.

Anscheinend hatten die Bobinger Trainer Sebastian Jeschek und Christopher Detke die Spielweise des Tabellenführers gut analysiert. Denn in der zweiten Hälfte änderte sich das Bild. Die Bobinger standen etwas tiefer und spielten aus einem massierten Mittelfeld heraus. Mit einem überfallartigen Angriff übertölpelten die "Bobinger Bübles" den Gast gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gebert passte von rechts in den Strafraum am heraus eilenden Keeper Patrick Drexel vorbei und der mitgelaufene Christian Frickinger brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten.

Führung gab dem TSV Bobingen Sicherheit

Diese Führung gab den Gastgebern Sicherheit. Sie kamen jetzt immer besser ins Spiel. Leider fiel dann aus einer Bobinger Unachtsamkeit heraus der völlig unnötige Treffer zum 2:2. Verteidiger Manuel Britsch und Torhüter Adrian Schlotterer waren sich bei einem langen Ball nicht einig. Der schnelle Manuel Schedel spritzte dazwischen, umkurvte den Bobinger Torwart und schob den Ball ins Netz. Doch die Schützlinge von Sebastian Jeschek ließen sich nichts anmerken und beherrschten den Gegner weiterhin klar. Nach einem Torwartfehler des Unterallgäuer Keepers, der eine Ecke unterlief, stand Torjäger Florian Gebert genau da, wo ein Goalgetter stehen muss, und köpfte zum 3:2 ein.

Jetzt hatte der TSV das Spiel endgültig im Griff. Für die tolle Mannschaftsleistung der Bobinger spricht, dass die hochgelobte Offensive der Gäste in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchance herausspielen konnte. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Christopher Detke höchstpersönlich. Sechs Minuten vor dem Ende donnerte er mit einem Sonntagsschuss aus rund 25 Metern den Ball unhaltbar ins Kreuzeck. Für Torhüter und Zuschauer war das Leder nur noch als langgezogener Strich wahrnehmbar. Mit diesem hochverdienten Sieg in einem bemerkenswert fairen Spitzenspiel, bei dem Schiedsrichter Manfred Keil ohne eine einzige Karte auskam, unterstrich der TSV Bobingen eindrucksvoll seine Ambitionen auf einen Platz an der Tabellenspitze.

TSV Bobingen: Adrian Schlotterer - Christopher Detke, Julian Peitzsch, Nicolas Prestel (68. Berkay Akgün), Sandro Burghard, Elias Ruf (78. Johannes Fuhrmann), Christian Frickinger, Florian Gebert, Manuel Britsch, Matteo Ligorati, Maximilian Krist