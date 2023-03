Ein knapper Arbeitssieg für Türkgücü Königsbrunn

Mit 2:1 konnten sich die Königsbrunner beim Schlusslicht TV Bad Grönenbach durchsetzen – Kaan Dogan erzielte den Siegtreffer.

Das war ein hartes Stück Arbeit für die neue Formation des SV Türkgücü Königsbrunn beim Tabellenletzten der Bezirksliga. „Die Bad Grönenbacher gingen überraschend aggressiv in die Zweikämpfe und machten uns das Leben schwer, aber letztlich ist unser Sieg absolut verdient“, sagte Türkgücü-Trainer „Bobby“ Riedl nach dem Spiel zufrieden.

Nach einer halben Stunde musste er schon den ersten Wechsel vornehmen. Für den nach einer Gelben Karte gefährdeten David Aslani brachte er Haris Keranovic ins Spiel. Nach guten Torchancen auf beiden Seiten war es dann der eingewechselte Keranovic, der einen weiten Ball im Strafraum annahm und unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum 0:1 versenkte. In der 50. Minute hatten die Gäste die Chance, ihre Führung auszubauen. Cemal Nam fiel nach einem Zweikampf im Strafraum zu Boden und Schiedsrichter Moritz Osteried entschied auf Strafstoß. Aber Egor Keller vergab den Elfer und zielte knapp am Tor vorbei.

Drei Minuten später folgte die Strafe auf dem Fuß. Michal Kutlik tankte sich durch und überwand Torwart Nuri Carpan zum 1:1. Doch schon sechs Minuten später war es Mert Akkurt, der die Bad Grönenbacher Abwehr durcheinanderwirbelte und einen Pass für Kaan Dogan auflegte, der knallhart zum 1:2 unter die Latte traf. Nach etlichen Fouls auf beiden Seiten sah schließlich Cemal Nam die Gelb-Rote Karte und Türkgücü musste die letzten zwölf Minuten in Unterzahl überstehen. „Bei der Intensität des Spiels war es abzusehen, dass nicht alle Spieler bis zum Ende auf dem Platz bleiben“, sagte Trainer Riedl, der noch einige Auswechslungen von gelb belasteten Spielern vornahm. Kerem Cakin, der in der Halbzeit für Hasret Inan ins Spiel kam, scheiterte knapp an Torwart Jonathan Haug und fast im Gegenzug rettete Türkgücü-Keeper Nuri Carpan mit einem tollen Reflex bei einem Schuss von Felix Höret. Den Schlusspunkt setzte dann noch einmal Kaan Dogan mit einem Knaller an das Lattenkreuz.

SV Türkgücü Königsbrunn Carpan (Tor) – Kaplan (66. Omerbegovic), Özkan, Aslani (30. Keranovic), Aydoan (74. Olaitan), Inan (46. Cakin), Dogan, Sanyang, Akkurt, Nam, Keller – Tore 0:1 Keranovic (45.), 1:1 Kutlik (53.), 1:2 Dogan (59.) – Gelb-Rot Nam (78./Türkgücü) - Schiedsrichter Moritz Osteried – Zuschauer 150