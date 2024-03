Kann Türkgücü Königsbrunn auch den SV Mering knacken?     

Im zweiten Heimspiel gegen einen Tabellennachbarn geht es für Türkgücü Königsbrunn darum, in die Spitzengruppe vorzustoßen. Es fehlen aber wichtige Spieler.

Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen den Tabellendritten SV Egg an der Günz kommt es am Sonntag zum nächsten brisanten Duell zweier Spitzenmannschaften. Denn der SV Türkgücü Königsbrunn und der SV Mering stehen mit je 31 Punkten auf den Plätzen drei und vier der Tabelle und beide haben 18 Spiele ausgetragen.

Der Sieger aus dieser Partie hält den Anschluss auf die ersten drei Plätze. Es ist also ein ähnlich harter Kampf wie beim knappen 2:1-Sieg über den SV Egg zu erwarten. Im Team des Trainers Paolo Maiolo fehlen aber weiterhin Itua Sadadi wegen Verletzung und Ebrima Sanyang wegen Auslandsaufenthalt. Hinzu kommt noch der Ausfall des Kapitäns Kaan Dogan wegen einer Roten Karte, die er sich im Spiel gegen Egg eingefangen hat. Aber der Rest des Teams mit den drei Neuzugängen Dragone, Kabatas und Torwart Nico Hopfenzitz, der einen überzeugenden Einstand lieferte, ist gerade gegen den SV Mering besonders motiviert.

Im Hinspiel gab es in einer Hitzeschlacht auf dem Ausweichplatz in Friedberg ein 2:2-Unentschieden, bei dem beide Mannschaften große Siegchancen vergaben. Dabei war durchaus eine Rivalität zwischen den beiden Trainern zu spüren. Der Meringer Coach Dominik Sammer wirkt meist sehr lautstark von der Seitenlinie auf das Spielgeschehen und den Schiedsrichter ein.

Die Meringer haben sich in der Winterpause mit dem Abwehrspieler Fabian Friedl und dem Torwart Adrian Wolf vom Landesligisten SC Oberweikertshofen verstärkt. Dazu kam mit Louis Scherer vom oberbayerischen Bezirksligisten SV Sulzemoos ebenfalls ein Abwehrspieler. Gabriel Ögünc hat den SV Mering dagegen verlassen und wechselte zum TSV Dasing. In den Testspielen war das Team von Trainer Sammer mehr oder weniger erfolgreich. Neben einem Sieg beim Landesligisten VfL Kaufering und einem Unentschieden gegen den TSV Gersthofen gab es auch Niederlagen gegen den FC Thalhofen, den SC Olching und beim Kreisligisten FC Kleinaitingen. Den letzten Test am vergangenen Samstag gewannen die Meringer mit 2:1 gegen den Nachbarn TSV Merching aus der Kreisliga Augsburg.

Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen SV Mering findet am Sonntag um 15 Uhr wahrscheinlich wieder auf dem Kunstrasenplatz des Hans-Wenninger-Stadions statt. Schiedsrichter ist Sebastian Fleschhut vom TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg.