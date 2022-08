Türkgücü Königsbrunn setzt Siegesserie fort

Beim bisher unbesiegten FC Thalhofen gelingt dem SV Türkgücü Königsbrunn ein Überraschungssieg in einem emotionsgeladenen Spiel.

Mit 4:2 setzte sich der SV Türkgücü Königsbrunn in Thalhofen durch. Damit gelang dem Team der vierte Sieg in Folge.

Es war eine hochdramatische Partie zwischen zwei starken Mannschaften der Bezirksliga. Der mit vier Siegen in die Saison gestartete FC Thalhofen legte ein starkes Anfangstempo vor und sein Torjäger Niklas Zeiler jagte den Ball schon nach sieben Minuten nach einem Sololauf hoch an Torwart Burak Parlak vorbei zum 1:0 ins Netz. Türkgücü Königsbrunn antwortete gleich mit Gegendruck, erarbeitete sich einige Torchancen und Itua Sadadi prüfte Torwart Lukas Kress mit einem Weitschuss. Im Gegenzug kratzten Torwart Parlak und Ebrima Sanyang den Ball bei einer hundertprozentigen Chance von Samuel Olejnik gerade noch von der Torlinie.

In der 17. Minute kam Egor Keller im Strafraum an den Ball, den er zwar nicht voll traf, aber der noch abgefälscht am verdutzten Torwart vorbei zum 1:1 über die Linie kullerte. Beide Abwehrreihen ließen noch etliche Torchancen zu, und eine davon nutzte wiederum Egor Keller nach Vorlage von Kaan Dogan kurz vor dem Pausenpfiff mit Flachschuss ins lange Eck zum 1:2.

Der zweifache Torschütze musste aber in der 55. Minute verletzt vom Platz und wurde durch Erkan Sevinchan ersetzt. Die Königsbrunner Abwehr wehrte sich nun gegen den verstärkten Druck der Thalhofer Angriffe. Die führten schon zwei Minuten später zum sehenswerten Ausgleichstreffer. Niklas Zeiler hechtete per Flugkopfball in eine Flanke von Janik Suske und versenkte den Ball zum 2:2. Doch gleich nach dem Anstoß schlug Kaan Dogan nach einem Fehlpass der Thalhofer Abwehr zurück. Er umkurvte den herauslaufenden Torwart und erzielte die erneute Führung zum 2:3.

Hektische Schlussphase

Im nun einsetzenden Regen warfen die Platzherren alles nach vorne. Der Königsbrunner Interimscoach Emre Cevik verstärkte die Abwehr durch die Hereinnahme von Marvin Cukuryut für Kaan Dogan. Mehr Auswechselspieler saßen auch nicht auf der Bank. In der hektischen Schlussphase schickte Schiedsrichter Matthias Schilling den Thalhofer Trainer Florian Niemeyer mit Roter Karte von der Coaching-Zone weg, weil der sich von Anfang an mit verbalen Attacken an ihm gerieben hatte. Je heftiger die Platzherren auf den Ausgleich drängten, desto mehr liefen sie Gefahr, ausgekontert zu werden. Und so fiel auch die Entscheidung in der Nachspielzeit. Aus der Abwehr wurde ein weiter Ball zu Hakan Kocakahya geschlagen, der wartete clever, bis Kerem Cakin nachrückte und den Querpass am weit vor dem Tor stehenden Keeper vorbei aus etwa 35 Metern ins leere Tor schießen konnte. Die Königsbrunner feierten diesen überraschenden Auswärtssieg euphorisch, denn er kam nach dem Weggang von drei Spielern während der Woche und neun Urlaubsabwesenden zustande.

SV Türkgücü Königsbrunn Parlak (Tor) – Olaitan, Michel, Sadadi, Boyer, Dogan (77. Cukuryut), Kocakahya, Nam, Keller (55. Sevinchan), Cakin, Sanyang

Tore 1:0 Zeiler (7.), 1:1 Keller (14.), 1:2 Keller (45.+1), 2:2 Zeiler (57.), 2:3 Dogan (58.), 2:4 Cakin (90.+8)

Schiedsrichter Matthias Schilling

Zuschauer 200