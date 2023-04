Der TSV Bobingen bekommt Besuch vom Schlusslicht

Am Donnerstag ist der TV Bad Grönenbach zu Gast an der Hoechster Straße. Auf dem Papier eine klare Sache. Doch jedes Spiel muss erst einmal gewonnen werden.

Pflichtsieg ist ein Wort, das es eigentlich im Fußball gar nicht geben sollte. Spätestens am Dienstagabend musste das auch der FC Bayern erfahren. Trotzdem wird gegen den Tabellenletzten von den Bobinger Kickern ein Sieg erwartet. Alles andere wäre eine Enttäuschung.

Wie Spielertrainer Christopher Detke sagt, hat die Mannschaft die letzten beiden Spiele, die für den TSV nicht unbedingt glücklich gelaufen sind, weggesteckt. "Die Jungs sind gut drauf, den späten Ausgleich in Niedersonthofen haben wir verarbeitet", so Detke. Er ist auch froh darüber, dass der harte Kampf im Allgäu keine Verletzungen zur Folge hatte. Personell gibt es keine neuen Ausfälle. Torjäger Florian Gebert laboriert momentan an einer Erkältung. Er war schon im letzten Auswärtsspiel geschont und nur die letzte halbe Stunde eingesetzt worden. Gegen Bad Grönenbach steht hinter seinem Einsatz deshalb noch ein Fragezeichen.

Abwehrorganisator Hüseyin Tomakin wird ebenfalls nicht dabei sein. Er befindet sich in einem Kurzurlaub. Doch das Bobinger Trainergespann ist trotzdem zuversichtlich, dass jetzt der erste Heimsieg im Jahr 2023 eingefahren werden kann. Zumal der Gegner, der mit nur neun Punkten aus 20 Spielen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegt, in dieser Saison nicht in Tritt kam. 75 Gegentore haben die Allgäuer bisher kassiert. Im Hinspiel war es eine klare Sache für Bobingen. 4:1 siegten die Detke-Schützlinge in Bad Grönenbach. Genau wie die Defensive hat auch die Grönenbacher Offensive derzeit Probleme. Nur 21 Treffer gelangen den Männern von Trainer Lothar Lutz bislang. Somit spricht alles für einen Bobinger Erfolg. Interessant sein werden auch die Ergebnisse der Konkurrenz um die Tabellenspitze. Tabellenführer Egg an der Günz trifft im Heimspiel auf Niedersonthofen. Der hatte dem TSV Bobingen letztes Wochenende ein Unentschieden abgetrotzt.

Der Tabellenzweite Cosmos Aystetten trifft, ebenfalls zu Hause, auf den FC Oberstdorf. Und die Allgäuer dürften mit viel Rückenwind antreten. Hatten sie doch zuletzt Türkgücü Königsbrunn mit 10:0 aus dem Stadion gefegt. Es gibt also durchaus Potenzial für einen Strauchler der Favoriten und eventuell die Möglichkeit für Bobingen, wieder näher an die Spitze heranzurücken.

Vor dem Spiel am Donnerstag um 18 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße erhält der Bobinger Toptorjäger Florian Gebert die Auszeichnung "Sportler des Jahres". Er war von den Lesern unserer Heimatzeitung bei einem Online-Voting zum Landkreissportler des Jahres gewählt worden. Eigentlich war diese Ehrung schon für das erste Heimspiel nach der Winterpause geplant. Wegen des plötzlichen Todes von Stadionsprecher-Legende Richard Marchler wurde die Ehrung jedoch um zwei Wochen verschoben. Am Ostermontag müssen die Bobinger dann in Thalhofen antreten (15 Uhr).