Behält der FC Königsbrunn seine weiße Weste?   

In Ottmarshausen wartet die nächste Hürde auf das Jaut-Team. Der Nachbar TSV und die Kleinaitinger wollen daheim, der ASV Hiltenfingen und Lagerlechfeld auswärts punkten.

Der 19. Spieltag der Kreisliga fühlt sich wie Fußball-Alltag an. Es steht weder ein Derby, noch ein spektakuläres Spitzenspiel oder ein Abstiegsduell auf dem Spielplan. Dennoch sind es für die fünf Südvereine wichtige Spiele, um die Weichen für die Restsaison richtig zu stellen.

Beim FC Königsbrunn zeigt die Tendenz nur geradeaus in Richtung Meisterschaft. Diesmal hat das Team von Trainer Jaut seine Siegesserie im Gegensatz zum Vorjahr auch gleich nach der Winterpause mit einem 2:1 gegen den TSV Welden fortgesetzt. Nun wartet auf den Spitzenreiter die nächste Hürde im Nordwesten der Liga. Am Samstag um 16 Uhr geht es gegen den SV Ottmarshausen auf dessen von den Gegnern gefürchtetem engen Spielfeld darum, die weiße Weste zu behalten. Denn der FC ist als einziges Team der Kreisliga noch unbesiegt und hat mit 14 Siegen und vier Unentschieden schon 46 Punkte gesammelt. Gegen Ottmarshausen wurden alle bisherigen drei Pflichtspiele gewonnen.

Die Verfolger TSV Zusmarshausen und SpVgg Lagerlechfeld haben acht Punkte Rückstand, aber auch noch ein Spiel weniger ausgetragen. Beide tragen ihre Spiele am Sonntag aus. Die Zusmarshauser müssen zum FC Kleinaitingen, der jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. Sollte das dem Aufsteiger gelingen, würde das Ankermüller-Team nicht nur dem FC Königsbrunn, sondern auch dem Nachbarn Lagerlechfeld einen Gefallen tun. Nach dem Last-Minute-Punkt im Kellerduell bei der Augsburger Viktoria will der FCK nun auch dem Favoriten ein Bein stellen. Im Hinspiel konnten sie beim 2:2 einen wichtigen Punkt ergattern.

Die SpVgg Lagerlechfeld ist mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen den TSV Merching in den Frühling gestartet. Nun soll der Trend bei der SpVgg Westheim fortgesetzt werden. Die Kicker vom Augsburger Kobel stehen mit 22 Punkten auf Platz acht im sicheren Mittelfeld. Am vergangenen Sonntag konnten sie beim Tabellensechsten Kissinger SC einen Punkt gewinnen. Das Hinspiel entschieden die Lechfeldhasen mit 3:1 für sich.

Der ASV Hiltenfingen entwickelt sich allmählich zu einer Spitzenmannschaft. Mit dem 4:1-Derbysieg über den TSV Königsbrunn wurde der vierte Platz erobert. Allerdings beträgt der Abstand zu den Plätzen drei und zwei stattliche zehn Punkte bei einem Spiel Vorsprung des ASV. Nun steht dem Team von Trainer Christian Geib aber ein schweres Auswärtsspiel in Welden bevor. Der Aufsteiger hat vor einer Woche beim FC Königsbrunn nur knapp verloren und davor dessen Lokalrivalen TSV glatt mit 4:0 auf eigenem Platz besiegt. 21 Punkte und der neunte Platz sprechen für die Stärke des Neulings, der im Hinspiel in Hiltenfingen ein 2:2 erkämpfte.

Der TSV Königsbrunn muss den Fehlstart nach der Winterpause möglichst schon im Heimspiel gegen den TSV Pfersee stoppen. Vor allem die Abwehr muss nach je vier Gegentoren in Welden und Hiltenfingen wieder stabiler werden. Aber auch die Offensive braucht mehr Schwung, zumal Spielertrainer Stefan Sailer wohl verletzt ausfallen dürfte. Der TSV Pfersee hat am vergangenen Spieltag auch nur mühsam mit 1:0 gegen das Schlusslicht SSV Anhausen gewonnen. Da sollte für die Königsbrunner auf eigenem Platz doch was drin sein, zumal sie das Hinspiel in Pfersee mit 4:3 gewinnen konnten.

Die Spiele der Südvereine am 19. Spieltag: