Fußball Landesliga

vor 19 Min.

Schwabmünchen jubelt weiter

Kollektiver Jubel bei den Spielern des TSV Schwabmünchen bei der Partie in Aufkirchen. Hier freut sich die Mannschaft mit Tim Heckmeier, dem Schützen des 4:0. Am Ende hieß es 5:0 für den TSV.

Plus Nach dem Heimsieg gegen Erkheim lassen die Schwabmünchner Landesliga-Fußballer gegen Aufkirchen dem nächsten Gegner keine Chance. Der Aufsteiger aus Mittelfranken war mit dem 5:0 hoch gut bedient.

Von Christian Kruppe

Mit einem breiten Grinsen stehen Schwabmünchens Sportdirektor Manfred Bock und der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Ammann am Spielfeldrand in Aufkirchen. Aus der Mannschaftskabine dahinter ist Jubel zu hören. Maik Uhde holt feiertaugliche Kaltgetränke aus dem Bus. Egal ob Fan, Mannschaft oder Verantwortliche - die Stimmung bei den Fußballern des TSV Schwabmünchen erreicht derzeit Höhen, die schon lange nicht mehr erlebt wurden. Mit der zweiten eindrucksvollen Leistung in Folge haben sich die TSVler an die Landesligaspitze gekickt. In Aufkirchen gelang ein 5:0-Erfolg, bei dem die Torchancen für einen noch deutlicheren Erfolg ausgereicht hätten - oder wie es ein Aufkircher Anhänger ausdrückte: "Das hätte auch zweistellig werden können."

Mit Verspätung zum Erfolg

Bis die Schwabmünchner jubeln durften, mussten sie warten. Denn ein heftiges Gewitter sorgte für verspäteten Anpfiff durch Schiedsrichter Kenny Abieba, der gemeinsam mit seinem Gespann eine gute Leistung zeigte. Von Beginn an rollte Schwabmünchen wie ein Expresszug in Richtung Aufkircher Tor, die Gastgeber sahen sich überwiegend in der Statistenrolle. Doch es dauerte bis zur 24. Minute, ehe Schwabmünchen seine Dominanz zu Papier bringen konnte. Ein leicht abgefälschter Schuss von Maik Uhde schlug unhaltbar im Tor der Hausherren ein. Kurz danach durfte Lucas Kusterer jubeln - aber nur wenige Sekunden. Sein schön verwandelter Kopfball entstand aus einer Abseitssituation. Marco Schneider verwertete ein feines Zuspiel von Moritz Willis zum 2:0. Nur kurz darauf trug sich erneut Maik Uhde in die Torschützenliste ein. Von Gastgeber Aufkirchen war bis dahin und auch bis zum Pausenpfiff nicht viel zu sehen - somit ging es für die Mittelfranken mit einem schmeichelhaften Drei-Tore-Rückstand in die Pause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen