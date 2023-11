Schwabmünchen läuft nur hinterher

Die von Ausfällen gebeutelte Schwabmünchner Rumpftruppe geht in Erkheim unter. Beim 0:5 im Unterallgäu bleiben trotz des dünnen Kaders einige Fragen offen.

Eigentlich wollten die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen gerne den Winter direkt an der Tabellenspitze verbringen. Nun reicht es "nur" für den dritten Rang. Schuld daran ist auch die 0:5-Klatsche am Samstag in Erkheim. Diese sorgte für das Abrutschen des TSV auf Rang drei. Im Unterallgäu galt es für die Schwabmünchner sieben Feldspieler zu ersetzen, was nur durch die Mithilfe von vier Spielern aus den A-Junioren gelang. Mit Philipp Wörz durfte einer aus dem Quartett von Beginn an ran. Zumindest die Elf auf dem Platz hatte eigentlich genug Potenzial, um ein besseres Ergebnis als ein 0:5 zu erzielen.

Fatale erste 20 Minuten

Doch die Schwabmünchner wurden in der Anfangsphase von den Gastgebern eiskalt erwischt. Bereits nach neun Minuten klingelte es zum ersten Mal im TSV-Tor. Das Spiel ließ bis dahin noch keine Tendenz erkennen. Auf der Außenbahn verteidigten die Kahric-Elf jedoch ungeschickt, sodass Erkheims Holzapfel den Ball in den Strafraum spielen konnten, wo Manuel Merk zeigte, warum er die meisten Tore der Liga erzielt hat. Er war da, wo ein Stürmer sein muss und verwertete den Ball souverän. Nur acht Minuten später lag der Ball wieder im Schwabmünchner Tor. Mit einem samstäglichen Sonntagsschuss sorgte Erkheims Scheel für das 2:0. Nur weitere drei Minuten dauerte es, bis die Messe endgültig gelesen war, die Gastgeber stellten im Nachschuss auf 3:0. Erkheim war zu diesem Zeitpunkt nicht so dominant, wie es das Ergebnis darstellte. Aber die Unterallgäuer waren präsenter und wirkten nicht so führungslos wie Schwabmünchen. Der TSV war nur selten in der Lage, Struktur in seine Aktionen zu bringen, es gab keine Impulse von Innen oder auch von der Außenlinie.

Nach der klaren Führung lief das Spiel auf nettem Niveau dahin. Schwabmünchen zeigte in dieser Phase, dass es doch Fußballspielen kann und erarbeitete sich einige schöne Szenen, blieb aber am Ende zu harmlos. So änderte sich der Spielstand bis zur Pause nicht mehr.

Zwei Platzverweise innerhalb vier Minuten

Nach dem Seitenwechsel sorgte Erkheim schnell dafür, dass die minimale Schwabmünchner Hoffnung auf eine Wende beendet war. Die Unterallgäuer fingen einen schlampigen Spielaufbau des TSV ab und mit zwei schnellen Pässen war Torjäger Manuel Merk frei vor TSV-Keeper Tobias Heiland und markierte seinen 22. Saisontreffer. Für das Spiel schien es das auch gewesen zu sein. Erkheim drückte nicht mehr allzu sehr und den Schwabmünchner war anzumerken, dass sie nur noch eines wollen: in die Winterpause. Der Wunsch war bei Lucas Kusterer und Luis Schäffler so ausgeprägt, dass sie diesen frühzeitig umsetzten. Kusterer stoppte einen Erkheimer Angriff an der Mittellinie ungestüm - und da bereits verwarnt, durfte er das Duschwasser für seine Kameraden anheizen. Keine fünf Minuten später bekam er dabei Unterstützung. Luis Schäffler ging zu robust und vor allem von hinten in des Gegners Beine und wurde dafür vom guten Schiedsrichter Andreas Hummel von der eisigen Kälte auf dem Platz erlöst. Kurz vor dem Ende erhöhten die Hausherren auf 5:0 und gehen somit als Spitzenreiter in die Winterpause.