Schwabmünchen will mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen

Vor der Winterpause steht für die Schwabmünchner Fußballer noch ein Spitzenspiel an. In Erkheim wartet nicht nur ein offensivstarker Gegner auf den Tabellenzweiten.

Direkt vor der Winterpause wartet noch ein richtig harter Brocken auf die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen. Mit dem TV Erkheim hat der Tabellenzweite seinen punktgleichen Tabellennachbarn als Gegner und muss somit aufpassen, nicht über den Winter aus der Spitzengruppe der Liga zu fallen. Denn in Erkheim (Samstag, 14.30 Uhr, Schiedsrichter Andreas Hummel, TSV Betzigau) wartet nicht nur eine gefährliche Offensive auf Schwabmünchen. "Erkheim ist zur Zeit gut drauf'", weiß TSV-Trainer Esad Kahric, der den Samstagsgegner beim 5:3-Erfolg gegen Kaufering selbst gesehen hat. Ein besonders wachsames Auge müssen die Schwabmünchner dabei auf Angreifer Manuel Merk richten, der 20 der 45 Erkheimer Tore erzielt hat. Doch auch der Rest der Mannschaft "ist richtig gut und hat einen guten Charakter", wie Kahric urteilt.

Schwabmünchen will zu alter Stärke zurückfinden

Zum Abschluss des durchaus erfolgreichen Jahres 2023 will Schwabmünchen noch einmal einen Erfolg feiern. Nach den beiden Niederlagen gegen Bobingen und Unterhaching wäre ein positiver Jahresabschluss wichtig. "Wir haben zweimal knapp verloren, obwohl für uns was drin war," so Kahric. "Nun wollen wir einen guten Abschluss haben" hofft Schwabmünchens Trainer. Dass sein Team dazu endlich seine Auswärtsschwäche ablegen muss, ist ihm klar. "Auswärts punkten ist nicht leicht. Wir müssen stabil sein", so der Trainer. Und vielleicht das Hinspiel im Kopf behalten. Da zeigten die Schwabmünchner eine starke Leistung, siegten verdient mit 3:0. Ein Patentrezept für den notwendigen Auswärtserfolg hat Kahric nicht, stellt aber klar, "das wir alle Kräfte bündeln, das Spiel positiv gestalten müssen". Denn eines ist klar: "Wir wollen das Spiel gewinnen", so der Trainer.

Auch der Platz könnte ein Gegner sein

Neben einem starken Gegner könnte auch der bespielte Untergrund ein Faktor in der Partie sein. Schon in der vergangenen Saison ließ das Erkheimer Geläuf einige Wünsche offen. Und derzeit scheint es wieder so zu sein, dass das Spielfeld durchaus problematisch sein könnte. "Vom Erkheimer Trainer weiß ich, dass der Platz aktuell nicht gut aussieht", so Karhic. Aber am Ende müssen beide Teams mit den äußeren Umständen klarkommen, auch wenn die Gastgeber das schon eher gewöhnt sind. Daher ist für Kahric nur eines klar: "Wir brauchen Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Geduld. Dann kann es auch mit einem Erfolg klappen."