Die Underdogs trumpfen auf

Schlusslicht Bobingen gewinnt im Landesliga-Derby gegen Spitzenreiter Schwabmünchen und auch der Tabellenletzte aus Langerringen trumpft auf. Unsere Fußball-Nachlese.

Der Sieg im Nachbarschaftsderby gegen Tabellenführer Schwabmünchen war Balsam auf die Bobinger Fußballseele. Das war auch Bobingens Sportlichem Leiter Michael Deschler nach dem Spiel anzumerken: "Ich freue mich riesig für die Jungs. Es war ein großartiger Kampf, auch wenn der Sieg am Ende etwas glücklich war", sagte er nach dem Spiel. Mut könne auch machen, dass während des Spiels zwischen dem Tabellenführer und dem Schlusslicht kein wirklicher spielerischer Unterschied zu sehen gewesen sei.

Dabei zeigte der TSV Bobingen vor allem in der ersten Halbzeit, dass man sich nicht verstecken muss. Nach anfänglichen Vorteilen für die Kahric-Truppe aus Schwabmünchen agierten die Bobinger auf Augenhöhe. Auch die in den bisherigen Spielen oft zu harmlose Angriffsreihe setzte ihre Aufwärtstendenz fort. So konnten die Offensiven, allen voran wieder einmal Maximilian Krist, den Favoriten aus Schwabmünchen einige Male in Bedrängnis bringen. Bobingens Spielertrainer Christopher Detke hatte sogar die mögliche Führung auf dem Fuß.

Dass der TSV Schwabmünchen in der zweiten Halbzeit stärker werden würde, war wohl allen Zuschauern im Bobinger Siegmundpark klar. Denn der Aufsteiger aus Bobingen hatte in die erste Halbzeit unglaublich viel investiert. Durch die hohe Kampfkraft und die außerordentliche Laufbereitschaft hatten sie den Tabellenführer gut im Griff. Natürlich musste der TSV Bobingen diesem kräftezehrenden Spiel dann etwas Tribut zollen. Schwabmünchen bekam mehr Spielanteile, konnte letztlich seiner Favoritenrolle aber nicht wirklich gerecht werden.

Das lag vor allem auch am Bobinger Abwehrbollwerk. Denn anders, als in den letzten Spielen, in denen die Männer von Sebastian Jeschek immer wieder spielentscheidende Fehler in der Hintermannschaft produzierten, gingen sie diesmal hoch konzentriert zu Werke und ließen den Schwabmünchner Angreifern keinen Zentimeter Platz. Und als es dann doch einmal brenzlig wurde, hielt Bobingens Torhüter Laurin Sommer die Null für seine Mannschaft mit einer Glanzparade fest.

Die Gäste zeigten sich zunehmend genervt vom aggressiven Bobinger Spiel. Zuerst holte sich Schwabmünchens Topstürmer Maik Uhde aus Frust eine Gelbe Karte ab. Noch klarer war es dann, als sich Schwabmünchens Keeper Tobias Böhm in einem, trotz aller Härte, fair geführten Nachbarschaftsderby, zu einer völlig unnötigen Tätlichkeit hinreißen ließ und dafür die Rote Karte sah. Damit leitete er den glücklichen Bobinger Sieg ein.

Dem momentanen Schwabmünchener Torhütermangel geschuldet, musste Feldspieler Karsten Binder in den Kasten. Prompt fiel nur zwei Minuten später der Bobinger Siegtreffer durch ein Eigentor von Lucas Kustererer. Mit einem echten Keeper wäre in dieser Situation wohl eher nichts passiert. Für den TSV Bobingen kommt dieser Sieg in so einem außergewöhnlichen Spiel absolut zur richtigen Zeit. Natürlich war etwas Glück dabei. Es war aber in diesem Fall das oft zitierte "Glück des Tüchtigen".

Nachdem dem Schlusslicht der Landesliga in der Hinrunde oftmals das Pech buchstäblich an den Sohlen geklebt hatte, war es ein guter Zeitpunkt, endlich einmal das Glück auf der eigenen Seite zu haben. So könnte dieser Sieg, der zeigt, dass sich die Bobinger Elf vor keinem Gegner in der Landesliga verstecken muss, letztlich als Mutmacher für kommende Aufgaben erweisen. Denn der Relegationsplatz liegt nur zwei Punkte entfernt. Dort steht momentan der VfL Kaufering. Und auch zum ersten direkten Nichtabstiegsplatz sind es nur fünf Punkte Abstand.

Beim TSV Schwabmünchen ist Trübsal angesagt

Während der TSV Bobingen seinen Derbysieg bejubeln konnten, war für den Nachbarn Schwabmünchen gleich doppelt Trübsal angesagt. Zum einen, weil mal wieder das unschöne Schwabmünchner „Auswärtsgesicht“ zum Vorschein kam, zum anderen sorgte auch die Rote Karte für Torhüter Tobias Böhm für schlechte Laune. Doch der Ersatz steht zum Glück schon bereit. „Als der Schiri an die Gesäßtasche gelangt hat, hab ich zum Telefon gegriffen“, erklärt Rene Ott, Schwabmünchens sportlicher Leiter nach dem Spiel. Ziel seines Anrufes war Tobias Heiland. Der 37-Jährige Torhüter war 2022 Torhütern beim Bayernligisten Kottern – von dort kennt ihn Esad Kahric. Heiland wird kommende Woche nun das Tor der Schwarz-Weißen hüten.

So bleibt nur das Schwabmünchner Auswärtsproblem. Gerade einmal sieben Zähler wurden auf fremden Feld geholt, eine traurig-schreckliche Bilanz. Schwierig vor allem, weil es bislang keinen Lösungsansatz gab. Am Samstag stand die Mannschaft auf dem Platz, die zuvor Kaufering demontiert hatte. Sicherlich war Bobingen ein wehrhafterer Gegner als die Oberbayern – Fragezeichen bleiben ob der Leistung trotzdem. Mit Blick auf die Rückrunde ist der TSV gut beraten, seine Auswärtsschwäche zu den Akten zu legen, denn es stehen mehr Spiele in der Fremde als in der heimischen Siegmund-Arena an. Derzeit kann Schwabmünchen noch ein wenig auf eine Art „Bayern-Dusel“ bauen. Denn auch am Wochenende patzten alle Verfolger. Doch das wird nicht immer funktionieren.

Erfolge in der Bezirks- und Kreisliga

Ein erfolgreiches Wochenende gab es für die Vereine aus dem Landkreissüden in der Bezirks- und Kreisliga mit fünf Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Der 2:0-Heimsieg des SV Türkgücü Königsbrunn gegen den TSV Dinkelscherben entsprach den Erwartungen. Völlig überraschend war aber der 4:1-Sieg des Tabellenletzten SpVgg Langerringen gegen das Spitzenteam SV Egg/Günz. Mit dieser couragierten Leistung konnte der Abstand auf den Relegationsplatz 14 auf einen Punkt verkürzt werden. Vor allem gibt der SpVgg Langerringen aber die Tatsache, dass auch ihr „zweiter Anzug“ Siege einfahren kann, Hoffnung im Abstiegskampf.

In der Kreisliga konnte der FC Königsbrunn seinen Vorsprung sogar auf sieben Punkte ausbauen, denn das Verfolgerduell zwischen dem TSV Zusmarshausen und der SpVgg Lagerlechfeld endete mit einem torlosen Unentschieden. Damit konnten die Lechfelder zwar nicht den zweiten Platz zurückerobern, bleiben aber punktgleich auf Platz drei. Erfolgreich war auch der TSV Königsbrunn, der sich mit dem 3:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Westheim den fünften Tabellenplatz sicherte. Und auch der Vorletzte FC Kleinaitingen hat mit einem 3:1-Heimsieg über den TSV Pfersee wieder um einen Punkt auf die Relegationsplätze aufgeschlossen, weil sich die beiden Inhaber dieser Plätze, der TSV Welden und die Viktoria Augsburg, unentschieden trennten. Der einzige Verlierer des Spieltags war der ASV Hiltenfingen, bei dem der scheidende Trainer David Bulik über 90 Minuten durchspielte. „Wir hätten ihm nach seinem erfolgreichen Trainereinstand beim TSV Rain am Samstag gerne ein Sechs-Punkte-Wochenende geschenkt“, sagte sein Trainernachfolger Christian Geib. Aber auch ihm blieb der Einstandserfolg als Chefcoach durch ein Gegentor in der 80. Minute zum 0:1 in Merching verwehrt.

Tops & Flops des Spieltages





Top des Spieltages: Die Vier steht in Langerringen. Diesmal jedoch endlich einmal auf der richtigen Seite. Mit der wahrscheinlich besten Leistung der Saison schickte die Truppe von Trainer René Hauck den hoch gehandelten Favoriten aus Egg nach Hause. Das hätten wohl sogar eingefleischte Fans so nicht erwartet. Überraschend, dass dieser klare 4:1-Erfolg vom sogenannten "letzten Aufgebot" möglich gemacht worden ist. Denn die Langerringer Verletztenmisere hält weiter an. Was ist nach der Winterpause von der Elf noch zu erwarten, wenn hoffentlich einige der lädierten Spieler zurückkehren werden?

Jede Serie geht einmal zu Ende: So auch die des SV Schwabegg. Nachdem die Mannschaft von Wolfgang Missenhardt elfmal ungeschlagen geblieben war, mussten sie sich beim klaren 0:3 in Kaufering wohl erst einmal zwicken, um aus einem schlechten Traum aufzuwachen. Denn die Niederlage kam etwas ungewöhnlich zustande. Zuerst einmal wurden die Schwabegger davon überrascht, in Kaufering auf Kunstrasen antreten zu müssen. Der starke Regen machte das ungewohnte Geläuf für die Lila-Weißen noch tückischer. Dazu kam, dass es für die Elf aus Schwabegg nicht gerade Gewohnheit ist, unter Flutlicht zu spielen. Als dann das erste Tor für Kaufering auch noch ein Traumtor aus 50 Metern Torentfernung war, machte das den gebrauchten Tag für Schwabegg fast schon perfekt. Doch Trainer Missenhardt erkannte die sportliche Überlegenheit der Gastgeber an: "Das war der stärkste Gegner, gegen den wir in dieser Saison gespielt haben".

Kein Sechspunkte-Wochenende: Fußball ist kein Wunschkonzert. Auch dann nicht, wenn es manchmal einfach zu schön wäre. Nachdem David Bulik von seinem Trainerdebüt am Samstag in der Bayernliga einen Dreier mitgebracht hatte, wollte er als Spieler des ASV Hiltenfingen am Sonntag in der Kreisliga gleich den nächsten Sieg einfahren. Doch der TSV Merching machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Hiltenfingen verlor mit 0:1 und es gab kein Sechspunkte-Wochenende für David Bulik.

Der Weg ist steinig und schwer: Trotzdem muss er gegangen werden. Der FC Kleinaitingen müht sich gerade, aus dem Tabellenkeller in der Kreisliga herauszukommen. Mit dem 3:1 zu Hause gegen den TSV Pfersee ist nun für die Elf von Johannes Ankermüller wieder "Land in Sicht". Nur noch einen Punkt muss Kleinaitingen aufholen, um von einem direkten Abstiegsplatz eventuell sogar auf einen Nichtabstiegsplatz vorzuspringen.

Flop des Tages: Wieder einmal zeigte der TSV Schabmünchen am Samstag in Bobingen sein weniger schönes Auswärtsgesicht. Ist der aktuelle Tabellenführer der Landesliga auf heimischem Platz nach elf Spielen weiterhin ungeschlagen und führt die Heimtabelle an, sieht es auswärts doch eher mau aus. In acht Spielen auf fremdem Platz ging der TSV nur zweimal als Sieger vom Platz. Das bedeutet in der Auswärtstabelle nur Platz 14. Soll das Unternehmen "Bayernliga" nicht scheitern, müsste sich diese Bilanz unbedingt verbessern. Es würde wahrscheinlich niemanden wundern, wenn Trainerfuchs Esad Kahric sich da nicht schon etwas überlegt hätte. Vielleicht trainiert der TSV Schwabmünchen in Zukunft im benachbarten Schwabegg, um sich besser an das fremde Gefühl auf des Gegners Platz zu gewöhnen?