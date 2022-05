Wer kommt, wer geht, wer bleibt beim TSV Schwabmünchen?

Plus Beim Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen werden die Weichen für die kommende Saison gestellt. Und Bobingen darf weiter auf den Aufstieg hoffen.

Seit gut drei Wochen ist klar, dass der TSV Schwabmünchen nach einem Jahrzehnt in der Fußball Bayernliga den bitteren Gang in die Landesliga antreten muss. Für die neue Spielzeit sind dadurch die Kaderplanungen schon weit vorangeschritten. Wichtig ist dabei, dass ein großer Teil der Mannschaft zusammenbleibt. Das ist nicht üblich, anderenorts bleibt nach einem Abstieg oft nur ein Trümmerhaufen.