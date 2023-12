Paukenschlag: Trainer Kahric muss gehen

Plus Mit dem Beginn der Winterpause trennt sich Fußball-Landesligist Schwabmünchen überraschend von Trainer Esad Kahric. Über die Gründe kann nur gemutmaßt werden. Was der erfahrene Übungsleiter zur Trennung sagt.

Die Fußballer des TSV Schwabmünchen sind gerade einmal eine Woche in der Winterpause. Doch statt "Stille Nacht" setzen die Verantwortlichen einen Paukenschlag. Die Schwarz-Weißen haben sich völlig überraschend von Trainer Esad Kahric getrennt.

Der sportliche Leiter René Ott erklärt dazu: "Wir hatten ein Gespräch mit Esad, bei dem klar wurde, dass eine Zusammenarbeit über den Sommer für beide Seiten nicht vorstellbar ist. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, uns sofort von ihm zu trennen." Mehr gibt es von Seiten des Vereins nicht zu erfahren. Es gibt nur das meist übliche Lob hinterher. "Wir sind Esad sehr dankbar für die geleistete Arbeit. Er hat das Team in einer extrem schwierigen Situation übernommen und wieder auf Kurs gebracht", so Ott.