Gennach

vor 33 Min.

Soldatenverein in Gennach: Das Gründungsjahr 1871 ist jetzt bewiesen

Plus Der Soldaten- und Veteranenverein Gennach ist älter als angenommen. Wie Wendelin Hämmerle nun Beweise dafür fand.

Von Hieronymus Schneider

Jahrzehntelang galt das Jahr 1900 als Gründungsjahr des als Kriegerverein gegründeten Soldaten- und Veteranenvereins Gennach. So weist es auch die Vereinsfahne aus, die zuletzt 2018 restauriert und neu geweiht wurde. Der Grund für diese Annahme war die älteste vorhandene Vereinssatzung vom 14. Januar 1900 und das seit diesem Zeitpunkt geführte Protokollbuch.

Schon bei der Mitgliederversammlung vor einem Jahr wies der Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle darauf hin, dass der Verein schon viel früher entstanden sein müsse. Als Beleg dafür zeigte er ein historisches Foto von Mitgliedern des Veteranenvereins vor der Gastwirtschaft „Zum grünen Baum“ vor, welches vor der Jahrhundertwende entstanden sein muss. Der im Jahr 1998 verstorbene Gennacher Heimathistoriker Anton Reiß vermerkte dazu: Es zeigt die Mitglieder des Soldaten- und Veteranenvereins Gennach anlässlich des 25-jährigen Gründungsjubiläums. Auf dem Bild sind sechs Kriegsteilnehmer mit einer runden Erinnerungsmedaille von 1870/71 zu erkennen. Nach dem Verkündigungsbuch der Kirche waren es 15 Gennacher Kriegsteilnehmer. „Es spricht also alles dafür, dass der Verein kurz nach dem Krieg in Frankreich von 1870/71 gegründet wurde. Dies stimmt auch mit den Gründungen der Kriegervereine in Langerringen und Schwabmühlhausen überein“, sagte Hämmerle bereits vor einem Jahr. Seitdem forschte er weiter und es gelang ihm mit der Hilfe des Vereinsvorsitzenden Herbert Fischer, die lange Zeit verschollenen Dokumente des Anton Reiß aufzuspüren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen