B17: Unbekannte werfen bei Graben Gegenstand auf Auto

Auf der Bundesstraße 17 bei Graben haben Unbekannte einen Gegenstand auf ein Auto geworfen. In der Nähe hatte es vor wenigen Tagen einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Wie die Polizei berichtet, war am Mittwoch gegen 12 Uhr ein VW Golf auf der B17 in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe einer Brücke bei Graben wurde das Fahrzeug von einem unbekannten Gegenstand getroffen, wodurch das Panoramadach vollständig zerbrach. Die beiden Insassen wurden dabei nicht verletzt, am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Ähnlicher Vorfall vor drei Wochen nahe Klosterlechfeld

Bereits am Samstag, 20. November, ereignete sich auf der B17 in Höhe von Klosterlechfeld ein ähnlicher Fall. Dort war gegen 19.50 Uhr ebenfalls ein VW Golf in Richtung Augsburg unterwegs. Auch dieser Pkw wurde unterhalb einer Brücke von einem Gegenstand getroffen. Die Fahrerin kam durch ein anschließendes Lenkmanöver mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie und ihre Beifahrerin blieben jedoch unverletzt. Unmittelbar vor dem Unfall befanden sich offenbar zwei Personen mit Kapuzenpullis auf der Brücke, die sich anschließend entfernten.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 um Zeugenhinweise. Auch andere Autofahrer, denen Ähnliches widerfahren ist, sollen sich melden. (SZ)