Großaitingen

vor 16 Min.

Geparktes Auto beschädigt: Unfallverursacher flüchtet

In Großaitingen wurde in der Reinhartshofer Straße ein Auto beschädigt. Die Polizei hat eine Vermutung, wie der Unfall in Großaitingen zustande kam.

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Fahrzeug einen geparkten VW Polo an der hinteren Autotüre auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 10. Mai, zwischen 9.35 und 10.05 Uhr in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen. Die 83 Jahre alte Fahrerin des Polos besuchte die Gärtnerei dort. Da die Besucherparkplätze belegt waren, stellte sie ihren Wagen ordnungsgemäß an der gegenüberliegenden Straßenseite ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war die linke Fahrzeugseite hinten erheblich beschädigt. Es fanden sich helle Lackspuren daran. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Wagen des Unfallverursachers um ein weißes oder hellgraues Fahrzeug handeln müsse. Zudem vermutet die Polizei, dass der Unfallverursacher auf dem Kundenparkplatz der Gärtnerei stand und beim Rückwärtsausparken gegen den VW Polo fuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise. (AZ)

