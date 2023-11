Leonhardiritt Großaitingen: Erstmals mit einer Kreuzreiterin

Reiten und Gespanne ziehen beim 49. Leonhardiritt in Großaitingen durch den Ort. Nach der Messe werden die Pferde gesegnet.

Rund 50 Pferde und Gespanne sind beim traditionellen Leonhardiritt in Großaitingen durch das Dorf gezogen, um an der Messe mit anschließender Pferdesegnung teilzunehmen. Mit Natascha Schleff-Beck aus Königsbrunn führte erstmals eine Kreuzreiterin den Zug an.

Sie hatte ihren Rappen Elliot gesattelt und sich und ihr Pferd festlich herausgeputzt. Auch Pfarrer Hubert Ratzinger ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls hoch zu Ross am Zug teilzunehmen. Die Musikkapellen aus Großaitingen und Schwabmünchen begleiteten den Zug und auch den Gottesdienst, der auf der Festwiese unterhalb der St.-Leonhard-Kapelle am südlichen Ortsende von Großaitingen stattfand. Zahlreiche Besucher am Straßenrand bewunderten den farbenprächtigen Leonhardiritt und feierten anschließend die Messe.

Schon als 14-Jähriger beim Ritt

Viele der Teilnehmer sind dem Großaitinger Leonhardiritt seit Jahren eng verbunden. So auch Hermann Beck aus Königsbrunn, der seine beiden Esel Elvis und Priscilla eingespannt hatte und augenzwinkernd sagte: „Wir drei Esel sind gerne am Leonhardiritt dabei. Das gehört dazu.“

Leonhardiritt Großaitingen Priscilla und Elvis, die beiden Esel von Hermann Beck aus Königsbrunn, nehmen seit Jahren am Leonhardiritt in Großaitingen teil. Foto: Monika Treutler-Walle

Auch Norbert Kopp aus Schwabmünchen, der mit seinen beiden Süddeutschen Kaltblütern Zille und Dino den Wagen mit der Leonhardskapelle fuhr, erinnert sich, dass er bereits als 14-jähriger in Großaitingen dabei war und bisher kein Jahr versäumt hat. Vor ihm habe bereits sein Vater am Ritt teilgenommen.

Leonhardiritt Großaitingen Sicher lenkt Norbert Kopp aus Schwabmünchen seine beiden Kaltblüter Zille und Dino. Auf dem Wagen eine Miniatur der Leonhardskapelle. Foto: Monika Treutler-Walle

Neben den Gespannen nahmen auch Einzelreiter aus Großaitingen und der näheren Umgebung teil, um am Ende der Messe den Segen zu empfangen. Mit dabei waren auch Großaitinger Vereine und Organisationen wie die Feuerwehr, die Singoldschützen, der Burschenverein, der Soldaten- und Veteranenverein, der Liederkranz, das Rote Kreuz und weitere Abordnungen aus der Gemeinde.

Leonhard auch heute noch aktuell

In seiner Festpredigt erinnerte Diakon Armin Pfänder an die Legende von Leonhard. Der Heilige, der als Schutzpatron für das Vieh, insbesondere für die Pferde, gilt. Er wird häufig mit Ketten dargestellt. Durch sein Gebet seien die Ketten von unschuldig Gefangenen gesprengt worden. Auch in unserer Zeit sei es notwendig, die Ketten wie Terror und Gewalt, aber auch unsichtbare Ketten, die Menschen ihrer Freiheit berauben, aufzubrechen, um Leid aus der Welt zu nehmen.