Bobingen besiegt den Spitzenreiter

Das ist eine dicke Überraschung: Die Bobinger Handballer schlagen den bisher verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Günzburg.

Am vergangenen Samstag landete der TSV Bobingen Handball einen Überraschungssieg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer VfL Günzburg. In einem torreichen Spiel konnten sich die Singoldstädter knapp, aber verdient, mit 37:36 durchsetzen.

In einem Handballspiel fallen viele Tore, doch 73 ist schon selten. Dabei präsentierten sich beide Abwehrreihen am Samstagabend nicht schlecht. "Es war ein Spiel mit sehr hohem Tempo. Beide Mannschaften haben über 60 Minuten Vollgas-Handball gespielt", resümierte Bobingens Trainer Mario Stadlmair.

Bobingen fand seht gut in die Partie und lag nach zehn Minuten mit 7:4 vorne. Der Matchplan, Günzburg zu ärgern, ging perfekt auf. Immer wieder schafften es die Bobinger, Lücken in die offensive Abwehr der Günzburger zu reißen. Der Abwehr gelang es, die Kreisanspiele zu verhindern, und das ermöglichte einfache Tore bei Tempogegenstößen. So ging es mit einer verdienten 20:17-Führung für Bobingen in die Halbzeitpause.

Bruch im Spiel des TSV Bobingen

Nach der Pause blieben die Singoldstädter weiterhin dominant und bauten die Führung auf 29:25 aus. Doch ab der 50. Minute kam ein Bruch ins Spiel, und der Ausgleich zum 32:32 fiel. Das hochklassige Spiel ging in die Crunchtime. Günzburg riss nun das Spiel an sich und ging mehrfach mit einem Tor in Führung. Doch Bobingen bewies enorme Moral und konnte immer wieder ausgleichen.

Bei Überzahl, als noch eine Minute zu spielen war, ging Bobingen mit 37:36 in Führung. Der Tabellenführer aus Günzburg hatte Ballbesitz, doch die Bobinger Handballer ließen nichts mehr anbrennen. Sie verteidigten den letzten Angriff stark und den Wurf konnte Torhüter Thomas Gebauer parieren. "Es war ein enges Spiel, doch am Ende ein verdienter Sieg von uns. Wir haben in der ersten Halbzeit einen überragenden Handball gespielt. In Halbzeit zwei konnten wir mit viel Kampf und Willen dagegenhalten und so am Ende die Partie für uns entscheiden. Es war heut eine bärenstarke Mannschaftsleistung, in dem jeder Bereich heute glänzte und Akzente setzen konnte", so Stadlmair nach dem Spiel. Nach dem Überraschungssieg ist nun erstmal Faschingspause. Im Anschluss daran gastiert der TSV Meitingen in Bobingen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

TSV Bobingen: Lenz, Gebauer (Tor); Pillmayr (14/5), Huber (5), Müller M. (5), Muliyanto (4), Steininger (3), Müller T. (2), Pfeffer (1), Stadlmair J. (1), Deininger (1), Riedlinger (1), Winkler, Arlt