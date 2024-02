Das Derby steigt in Bobingen

Die Handball-Teams aus Bobingen und Königsbrunn treffen am kommenden Samstag aufeinander. Das ist die Ausgangslage.

In der Bobinger Singoldhalle steigt am kommenden Samstag, 24. Februar, das Bezirksoberliga-Derby im Handball zwischen dem TSV Bobingen und dem BHC Königsbunn. Los geht es um 20 Uhr.

In der Tabelle trennen beide Teams fünf Zähler: Bobingen liegt mit 17:11 Punkten auf Platz vier im vorderen Mittelfeld, während die Königsbrunner Handballer mit 12:16 Zählern auf Rang acht im hinteren Teil der Tabelle rangieren. Zuletzt konnten die Gastgeber aus Bobingen zwei Erfolge für sich verbuchen: Vergangenes Wochenende gewann man mit 43:40 gegen Friedberg II und die Woche zuvor gab es ein 32:25 in eigener Halle gegen die SG Augsburg/Gersthofen. Fünf von sechs möglichen Punkten holte das Team um Moritz Müller in den letzten drei Partien

Doch auch die Gäste aus Königsbrunn waren zuletzt mit zwei Siegen aus drei Spielen erfolgreich, wobei der letzte Einsatz der BHC-Handballer schon etwas zurückliegt: Anfang Februar gab es einen 29:21-Erfolg gegen Friedberg II. Die lange Pause sieht man in Königsbrunn nicht als Problem. Das Team hat die Zeit im Training genutzt, um den Fokus auf eine stabile Defensive und ein verbessertes Tempospiel zu legen. So hofft man, die zwei Punkte beim Nachbarn holen zu können.

In den drei letzten Duellen der beiden Mannschaften konnte Bobingen den Brunnenstädtern lediglich einen Punkt im Hinspiel der Saison abringen. Noch ein Grund mehr für die Königsbrunner Mannschaft von Coach Falko Klaffenbach dafür zu sorgen, dass dies so bleibt und ein ebenso großer Ansporn für den TSV Bobingen, in heimischer Halle alles dagegenzusetzen. (AZ)