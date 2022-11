Königsbrunn und Bobingen fiebern Derby entgegen

Derbyzeit bei den Handballern: Am Samstag erwartet der BHC Königsbrunn den TSV aus Bobingen. So ist die Stimmung bei den beiden Teams vor dem Spiel.

Die Handballer des TSV Bobingen erwartet der BHC Königsbrunn am Samstag zum Derby in heimischer Halle (Beginn: 19.30 Uhr). Der TSV Bobingen steht aktuell mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden auf Platz drei der Bezirksoberliga Schwaben. Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es dabei mit dem Trainer Milos Brcanski, der auch schon bei den Königsbrunnern aktiv war.

Während die Bobinger also noch auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze in der Bezirksoberliga sind, stehen die Königsbrunner mit 7:9 Punkten im Mittelfeld. Zuletzt mussten sich die BHC-Handballer in Friedberg mit 25:29 geschlagen geben, während Bobingen in Göggingen mit 29:25 erfolgreich war.

Die Königsbrunner gehen davon aus, dass sie sich auf knallharte Abwehrarbeit einstellen müssen. Außerdem überzeugen die Männer von der Singold in dieser Saison mit tollem Tempo-Handball. Das Team um Kapitän Moritz Müller, der in der Torschützenliste Platz sechs belegt, zeichnet sich durch einen starken Zusammenhalt aus und verteilt seine Treffer auf viele abschlussstarke Torschützen.

Die Mannschaft aus Königsbrunn ist also gewarnt. Die BHC-Handballer sehen sich als klaren Außenseiter, doch der bisherige Saisonverlauf hat gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Die Motivation für ein Derby dürfte unabhängig von der Tabellenlage stimmen bei den Königsbrunnern.

Ähnlich sieht es in Bobingen aus. Moritz Müller, Kapitän der Bobinger Handballer, freut sich auf das Spiel: "In den letzten Jahren war das Derby für uns immer das Spiel gegen Schwabmünchen. Aber Königsbrunn hat sich gut entwickelt und eine starke Truppe beieinander, was sich in der Tabelle widerspiegelt, sodass bei uns auch vor dieser Partie Derbystimmung aufkommt."

Sein Team sieht er aber nicht unbedingt in der Favoritenrolle: "Wir mussten vor der Saison Abgänge von fünf erfahrenen Spielen verkraften, die aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen aufgehört haben. Wir haben das mit Spielern aus der Jugend aufgefüllt, und von daher bin ich eher überrascht, dass es so gut läuft bei uns. Unser Ziel ist es, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben, damit sich die jungen Spieler ohne Druck weiter entwickeln können."

Königsbrunner Trainer hört auf

Vor der Partie wurde bekannt, dass der langjährige Königsbrunner Trainer Michael Hiermeier zum Saisonende aufhört. Er wird die Mannschaft bis dahin betreuen und auch im Anschluss dem Verein im Hintergrund erhalten bleiben, der nach acht langen und erfolgreichen Jahren den Wunsch nach ein wenig mehr Ruhe akzeptieren muss.