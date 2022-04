Schwere Aufgabe für den TSV Schwabmünchen

Die Handballer des TSV Schwabmünchen starten in die Aufstiegsrunde. Zum Auftakt wartet eine schwere Aufgabe auf sie.

An diesem Wochenende beginnt für die Handballer des TSV Schwabmünchen die Aufstiegsrunde der Männer Bezirksoberliga. Dabei gastieren die Schützlinge von Trainer Florian Pfänder am Samstag um 19.30 Uhr in der Lauinger Stadthalle bei der HSG Lauingen/ Wittislingen.

Eigentlich war die Vorfreude auf die entscheidenden Spiele mit den drei Topteams der Staffel B sehr groß gewesen, doch jetzt trübt ein ebenso unnötiger wie ärgerlicher Rechtsstreit die Stimmung. Das aus Corona-Gründen von Schwabmünchner Seite Anfang Februar abgesagte Spiel beim VfL Günzburg wurde jetzt ohne Angabe von Gründen für die Donaustädter gewertet, die sich in den vergangen zwei Monaten ihrerseits gegen mehrere neue Terminvorschläge gesperrt hatten. Der Einspruch ist bereits eingereicht, und man darf auf die Stellungnahme der Spielleitung und der Rechtsstelle sehr gespannt sein.

TSV Schwabmünchen mit viel Selbstvertrauen

Die Ausgangslage für die Gelb-Blauen ist vor den jeweils zwei Spielen gegen Lauingen/Wittislingen, Königsbrunn und Haunstetten II ohnehin relativ klar. Wer am Ende Meister werden will, muss in dieser Runde einen Lauf haben und darf sich eigentlich keinen echten Ausrutscher erlauben. Wie schwer die Aufgabe in der Lauinger Stadthalle bei der HSG sein kann, musste in der Vorrunde der Titelfavorit aus Haunstetten erfahren, der dort seine einzige Saisonniederlage kassierte.

Allerdings können die Schwabmünchner in hoffentlich bester Besetzung durchaus mit viel Selbstvertrauen die Fahrt an die Donau antreten. Das Team ist in dieser Saison bisher sehr geschlossen aufgetreten und kann sich auf eine stabile Defensive und ein zuletzt zusehends variableres Angriffsspiel verlassen. Die Mannschaft würde sich natürlich sehr freuen, wenn am Samstagabend auch möglichst viele Fans den Weg mit nach Lauingen machten.