Schwere Aufgabe für die Handballer des TSV Schwabmünchen

Auf die Herren des TSV Schwabmünchen wartet am Samstag die nächste große Aufgabe. Die Singoldstädter um Trainer Christian Boppel treffen zur Primetime auf den aktuellen Tabellendritten TSV Ottobeuren. Die Ottobeurer haben derzeit noch zwei Nachholspiele und können sich mit den Punkten daraus auf den zweiten Tabellenplatz vorschieben. Die Hausherren erwarten daher hoch motivierte Gäste aus dem Allgäu, zumal diese bei ihrem letzten Heimspiel gegen die Herren des TSV Haunstetten das Nachsehen hatten. Nach der zuletzt sehr unglücklichen Niederlage der Handballer des TSV Schwabmünchen in den letzten zwei Spielminuten gegen Friedberg blicken die Schwabmünchner trotz der Außenseiterrolle der Aufgabe positiv entgegen. „Wir haben lange gut mitgehalten und das Spiel in den letzten Sekunden aus der Hand gegeben. Auch unsere neue Abwehrformation fruchtete sofort und brachte den Gegner richtig aus dem Konzept. Diese positiven Aspekte nehmen wir mit und wollen darauf aufbauen“, heißt es von Teamsprecher Malte Knoke. Die Partie findet am Samstagabend um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle statt.

Handballerinnen des TSV Schwabmünchen testen neue Varianten

Für die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen geht es am Sonntag zum vorletzten Bayernligaduell der Vorrunde. Um 16.30 Uhr müssen die Damen von Trainer Stephan Volmering beim TSV Vaterstetten antreten.

Beim Hinspiel im Oktober ließen die Schwabmünchnerinnen mit 32:18 in eigener Halle nichts anbrennen und übernahmen mit diesem Sieg die Tabellenführung der Bayernliga Süd, die sie bis heute innehaben. Die Aufsteiger aus Vaterstetten konnten bisher nur drei Spiele für sich entscheiden und belegen aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Dennoch sollten die „Vaterstettener Vögel“ nicht unterschätzt werden, da diese mit ihren zuletzt gezeigten Leistungen und einem Sieg über Ismaning aufhorchen ließen.

Wie auch schon in der Vorwoche wird Volmering das Spiel nutzen, um an einigen taktischen Spielelementen zu feilen. Das in der Vorwoche erstmals ausprobierte Spiel mit der siebten Feldspielerin im Angriffsspiel soll auch dieses Mal wieder zum Einsatz kommen. Da auch die Gastgeberinnen diese Taktik anwenden und zudem in der Vaterstetterner Halle Harzverbot herrscht, bleibt es spannend, welche der beiden Mannschaften am Sonntagabend mit dieser Spielweise und ohne Harz besser zurechtkommt. Für die Schwabmünchnerinnen geht es nicht nur um die nächsten beiden Punkte, sie wollen vor allem ihre makellose Bilanz, ausgenommen von zwei Minuspunkten, wahren. Das Bayernligaduell findet in der Johann-Strauß-Straße 41 in Vaterstetten statt.

Für die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen geht es am Samstagabend auf Punktejagd nach Göggingen. Gegen die Augsburger konnten die Schwabmünchnerinnen in der Hinrunde in eigener Halle punkten. Mit der zuletzt gezeigten starken Leistung gegen den Tabellenzweiten, reisen die Damen mit neuer Euphorie nach Göggingen und versuchen, nach langer Durststrecke wieder einmal zwei Punkte einzufahren. Anpfiff ist um 17.30.

