TSV Schwabmünchen fiebert dem Spitzenspiel entgegen

Die beiden Spitzenteams der Bezirksoberliga Männer treffen am Samstag aufeinander, und auch auf das Schwabmünchner Frauenteam wartet eine interessante Aufgabe.

Ganz im Zeichen des Bezirksoberliga-Schlagers der Männer bei der HSG Lauingen/ Wittislingen (Samstag, 20 Uhr) steht dieses Wochenende für die Handballer des TSV Schwabmünchen. Daneben gibt es mit dem Bayernligaderby der Frauen in Günzburg (Sonntag, 16 Uhr) sowie dem entscheidenden Bundesligaheimspiel der weiblichen A-Jugend am Samstag gegen die HSG Würm/Mitte (Anpfiff 16 Uhr) zwei weitere interessante Begegnungen.

Wenn am Samstagabend in der Wittislinger Schulsporthalle die beiden im ersten Saisondrittel dominierenden und noch verlustpunktfreien Teams der HSG Lauingen/Wittislingen und des TSV Schwabmünchen aufeinandertreffen, ist das für die HSG sicher ein ganz besonderer Moment. Während die Schwabmünchner fast schon so etwas wie Routine im Kampf um den Titel in der Bezirksoberliga haben, ist es für die aufstrebenden Nordschwaben aktuell noch Neuland. Die Entwicklung der HSG hatte sich bereits in der Vorsaison angedeutet und in diesem Jahr ist die sehr abwehrstarke und taktisch stabile Mannschaft auf ihrem vorläufigen Leistungszenit angekommen.

Nachdem auch die Schwabmünchner Männer von Trainer Flo Pfänder bisher überzeugen konnten und nach sieben Spieltagen ebenfalls noch eine weiße Weste aufweisen, sind die Erwartungen an dieses Spitzenspiel natürlich hoch. "Dieses Match wird zu einhundert Prozent in der Defensive entschieden und hier gehen wir gut vorbereitet und absolut heiß ins Rennen", gibt Abwehrchef Christian Boppel die Richtung für den Schlager vor. "Wittislingen ist zwar nicht gleich um die Ecke, aber wir hoffen natürlich auf einen großen Fanblock und viel gelb-blaue Stimmung von den Rängen", setzt Routinier Manuel Reinsch auf den eigenen Anhang. Sein Einsatz war beim Abschlusstraining noch nicht sicher.

Bayernligafrauen wollen Erfolgsserie fortsetzen

Mit zuletzt vier Siegen in Folge hat sich die junge erste Frauenmannschaft an die Spitze der Bayernliga Süd katapultiert und verfügt so über eine aktuell komfortable Ausgangsposition im Kampf um einen der ersten vier Plätze nach der Vorrunde. Kaum noch Chancen in dieser Richtung besitzt der VfL Günzburg, der am Sonntagnachmittag die Gelb-Blauen zum Derby in der Rebay-Halle empfängt. Viel Verletzungspech brachte die Donaustädterinnen gleich zu Saisonbeginn aus dem Tritt und kostete wichtige Punkte. Inzwischen sind die Spielerinnen der Trainerbrüder Kees fast wieder komplett und hatten zuletzt in eigener Halle den Tabellenzweiten HT München am Rand einer Niederlage. "Unsere Erfolgsserie der letzten Wochen gründete sich immer auf höchste Intensität und viel Kampfgeist und genau das werden wir auch in Günzburg brauchen, um gegen eine inzwischen sehr erfahrene Bayernligamannschaft zu bestehen", weiß Co-Trainerin Claudia Weiher um die Schwere der Aufgabe.

Viel abverlangt wird dabei auch weiterhin den zahlreichen Jugendspielerinnen im Team, die bereits einen Tag zuvor am Samstagnachmittag in eigener Halle eine ganz große Aufgabe zu bewältigen haben. Im letzten Vorrundenspiel der A-Jugend Bundesliga gastiert die HSG Würm/Mitte in der Hans-Nebauer-Sporthalle und für die Schwabmünchnerinnen ist ein Sieg ein Muss, um noch eine Chance auf den Verbleib im Spielbetrieb auf Bundesebene zu haben. Anpfiff ist um 16 Uhr und die Mädchen hoffen auf viel Unterstützung der Handballfans in der Region.