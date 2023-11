Zwei Handballkrimis mit Happy End für den TSV Schwabmünchen

Zwei Handballkrimis bekamen die Zuschauer beim Heimspieltag des TSV Schwabmünchen geboten - jeweils mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

Die erste Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen hat am Samstagabend ihre Hausaufgaben erfüllt und die in der Vorwoche errungene Tabellenführung der Bayernliga Süd vorerst verteidigt. Mit einem knappen 24:23-Sieg schickten sie die Gäste aus Haunstetten ohne Punkte wieder auf den Heimweg.

Die Partie der Bayernligisten startete vor ausverkaufter Halle mit leichten Vorteilen für Schwabmünchen. Ausschlaggebend für die komfortable 6:2-Führung nach zehn gespielten Minuten war wie so oft die starke Defensive von Schwabmünchen. Ein ums andere Mal wurde der Spielfluss der Gäste vorzeitig unterbrochen. Haunstetten konnte bis zu diesem Zeitpunkt nur zweimal einen Angriff erfolgreich abschließen, was den Gästetrainer Fabian Link dazu bewegte, ein frühes Time-Out zu nehmen. Haunstetten trat nach der Auszeit wie ausgewechselt auf und übernahm mit fünf Toren in Folge die Führung zum 6:7 (15.). Das „Black-Out“ der Gastgeberinnen um Trainer Stephan Volmering war jedoch glücklicherweise nicht von langer Dauer. Seine Damen stellten ihre Nachlässigkeiten ein, besannen sich auf ihre starke Spielweise und boten dem Gegner wieder Paroli. Beim Stand von 8:8 in der 21. Spielminute war die Partie für beide Mannschaften wieder offen. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sich die Hausherrinnen wie zu Beginn der Partie leichte Vorteile und verabschiedeten sich mit einer hauchdünnen 12:11-Führung in die Pause.

Nach dem Pausentee waren es erneut die Schwabmünchner Damen, denen der bessere Start in die Partie gelang. Die Führung konnte zwischenzeitlich zum 16:13 (43.) ausgebaut und die Gäste aus Haunstetten damit auf Abstand gehalten werden. Haunstetten merkte man jedoch zunehmend an, dass sie sich mit einer Niederlage nicht anfreunden wollten und zogen die Zügel noch einmal an. Beim Stand von 20:19 (53.) waren sie den Schwabmünchnerinnen bereits dicht auf den Fersen und erzielten drei Minuten später den Ausgleich zum 22:22. Doch damit nicht genug. Der Gegenangriff der Gastgeberinnen scheiterte und Haunstetten gelang in der 57. Spielminute der Führungstreffer zum 22:23. Volmerings Damen behielten jedoch trotz des Rückstandes den Spielüberblick und mobilisierten noch einmal ihre letzten Kräfte.

Mit clever ausgespielten Angriffen und Treffern von Luisa Merkle und Celine Würdinger schlugen die Schwabmünchnerinnen zurück und eroberten sich 90 Sekunden vor Schluss wieder eine 24:23-Führung. Eine letzte Auszeit der Gäste in den verbleibenden Spielsekunden brachte keine Wendung mehr und die beiden Teams trennten sich mit dem glücklicheren Ausgang für Schwabmünchen. „Haunstetten hat heute bewiesen, dass in der Liga jeder jedem gefährlich werden kann. Wir nehmen die zwei Punkte mit, wissen aber deutlich, woran wir in der kommenden Woche arbeiten müssen.“ zieht Volmering sein Fazit nach dem Spiel.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Reuther, Globisch (alle Tor), Scholz (2), Birnkammer, Hiemer (1), Lammich (3), Incidelen, Merkle (3), Franz J., Rheindt (5), Würdinger Ce. (7), Girstenbrei (2), Bartosch (1), Würdinger Co., Haslauer

Einen weiteren Handallkrimi lieferte sich im Anschluss vor rund 300 Zuschauern die erste Herrenmannschaft gegen den favorisierten TSV Herrsching. Das Team von Christian Boppel behielt am Ende die Nerven und bezwang den bis dato Tabellendritten vom Ammersee eindrucksvoll mit 35:32.

Mit dem Anpfiff gelang es den Hausherren endlich, von Beginn an konzentriert und wachsam in das Spiel zu starten. Trotz der kleineren Rückstände zum 5:8 in der 13. Spielminute und 10:12 (21.) hielten die Schwabmünchner dagegen und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Heimmannschaft vertraute auf ihre eigenen Stärken und glänzte im Kollektiv. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ging Schwabmünchen erstmalig in der 27. Spielminute durch einen sicher verwandelten Strafwurf in Führung, dem eine Rote Karte gegen Gästespieler Nicolas Emmrich wegen Foulspiels vorausgegangen war. Bis zur Pause ließ Schwabmünchen nur noch drei Gegentreffer zu und erhöhte die Führung zur Halbzeit auf 17:15.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste zunächst noch weiter auf zwei Tore Abstand gehalten werden. Doch die Gäste gaben sich damit nicht zufrieden. Besonders die Herrschinger Spieler Elias Engelhard und Marcus Hoffmann sorgten dafür, dass ihre Mannschaft im Spiel blieb und glichen in der 35. Minute zum 19:19 aus. Anders als in den Spielen zuvor ließ Schwabmünchen sich vom Ausgleich diesmal nicht beeindrucken. Mit zunehmender Spielzeit gewann das Spiel an Intensität und wurde härter. Zahlreiche Zeitstrafen, insgesamt acht für die Gäste und vier für Schwabmünchen, waren die Folge. Im weiteren Spielverlauf war es vor allem der Schwabmünchner Matthias Gerlich, der dem Angriff seinen Stempel aufdrückte und mit insgesamt zehn Toren der erfolgreichste Werfer der Partie war. Beim Stand von 24:24 (43.) zeichnete sich ab, dass die Mannschaft mit den besseren Nerven am Ende das Rennen machen würde.

Trainer Boppel wechselte taktisch und brachte Torwart Frank Hübenthal in den Kasten. Sein Schachzug erwies sich als goldrichtig. Mit zahlreichen wichtigen Paraden sorgte Hübenthal dafür, dass Herrsching nicht weiter verkürzen konnte (29:26 /50.) und legte die Basis dafür, dass die Gastgeber auf die Siegerstraße einbogen. Auch im Angriff funktionierte es wie am Schnürchen und am Ende konnte Schwabmünchen einen überraschenden, aber verdienten 35:32-Sieg feiern. „Heute Abend hat es richtig Spaß gemacht, mit den Fans im Rücken zusammen als Team den Kampf anzunehmen. Der Sieg tut uns als Mannschaft heute unglaublich gut.“ zog ein sichtlich zufriedener Matthias Gerlich ein Fazit nach der Partie.

TSV Schwabmünchen: Dorsch, Hübenthal (Tor), Beran (3), Mayer (1), Reinsch (4), Müller (2), Gerlich (10), Labermeier, Kreutz (3), Hänsel (3), Schüller, Kell (1), Reichenberger (3), Scholz (5/4)

Auch die zweite Damenmannschaft war nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder erfolgreich. Am Samstagabend holten sich die Damen auswärts beim TSV Wertingen zwei weitere wichtige Punkte im Blick für das Ziel Klassenerhalt. In einer auf beiden Seiten von technischen Fehlern und Ballverlusten geprägten Partie setzen sich die Schwabmünchnerinnen am Ende verdient mit 14:23 durch.