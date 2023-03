Hiltenfingen

vor 3 Min.

Hiltenfingen muss Ersparnisse anknabbern

Plus Die laufenden Ausgaben sind höher als die Einnahmen – Warum der Vermögenshaushalt um mehr als die Hälfte schrumpft.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Die Haushaltslage im Verwaltungshaushalt 2023 und auch für den dreijährigen Finanzplanungszeitraum ist in Hiltenfingen sehr angespannt, so lautete das Fazit der Kämmerin Bettina Knoll von der Verwaltungsgemeinschaft Langerringen. Besonders signifikant zeigt sich das dadurch, dass keine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann. Deshalb muss der Verwaltungshaushalt umgekehrt vom Vermögenhaushalt ausgeglichen, also quasi das Sparbuch geöffnet werden. Dies sollte aber eine Ausnahme bleiben. "Unser Ziel muss es sein, den Bedarf an Ausgaben auch ausschließlich durch Einnahmen im Verwaltungshaushalt zu decken", sagte die Kämmerin.

