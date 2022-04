Fahrerin übersieht Auto und verursacht Unfall in Kleinaitingen

Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung in Kleinaitingen ein Auto übersehen und ist mit diesem zusammengeprallt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufendes Öl zu binden.

Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung ein Auto übersehen und ist mit diesem zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 17 Uhr. Die 21-jährige Autofahrerin kam von Großaitingen und wollte in Kleinaitingen an der Einmündung auf die Hauptstraße einbiegen.

Unfall in Kleinaitingen: Feuerwehr war wegen auslaufenden Öls im Einsatz

Sie hielt zunächst an der Stoppstelle an, fuhr dann aber wieder los. Dabei übersah sie eine Autofahrerin, die gerade auf der Hauptstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 8500 Euro. Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleinaitingen waren vor Ort, um auslaufendes Öl abzubinden. (AZ)