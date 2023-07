Klosterlechfeld

06:00 Uhr

Der Bahnsteig in Klosterlechfeld wird angehoben

Plus Die Baustelle am Bahnhof in Klosterlechfeld hat Folgen für den Pendlerverkehr. Was genau in den Sommerferien geplant ist und wie lange die Arbeiten dauern.

Von Uwe Bolten

Nach dem Wochenende starten die Bauarbeiten am Bahnhalt Klosterlechfeld. Der gesamte Bahnsteig wird angehoben, damit die Bahngäste künftig ebenerdig ein- und aussteigen können. Den behindertengerechten Ausbau lässt sich die Bahn rund 2,4 Millionen Euro kosten.

„Der Bahnsteig weist viele Unebenheiten auf, die Bahnsteigkante ist extrem niedrig“, sagte Melanie Kuchenbecker am Freitag bei einem Pressetermin. Sie ist Leiterin des Bahnhofsmanagements Augsburg. Der Bahnsteig soll von 22 Zentimeter über der Schienenoberkante auf nunmehr 55 Zentimeter anwachsen; eine Option für die weitere Aufstockung sei enthalten. „Damit verfolgen wir eine zukunftssichere Strategie, falls neue Nahverkehrszüge eingeführt werden“, erklärte Kuchenbecker. Durch diese Veränderung sei ein ebenerdiger Zugang zu den Zügen möglich. „Die Kommune hat ja schon mit der Sanierung des Bahnhofgebäudes dieser Änderung Rechnung getragen, indem der Zugang zu den Gleisen höher gelegt wurde“, sagte die Bahnmitarbeiterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

