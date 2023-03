First-Responder-Projekt auf dem Lechfeld gestartet

Lechfeld Gemeinden haben sich für den Ersthelfer-Dienst First Responder in Zusammenarbeit mit den Johannitern entschieden: "Akkon Lechfeld 79/1" ist einsatzbereit.

„Dieser ehrenamtliche Dienst ist ein absoluter Mehrwert für die Lechfeld Gemeinden", lobte Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert das Projekt "First Responder" (FR) bei seiner offiziellen Indienststellung auf dem Lechfeld. Die Gemeinden Klosterlechfeld, Obermeitingen, Untermeitingen und Graben haben sich für den ehrenamtlichen Ersthelfer-Dienst mit den Johannitern zusammengeschlossen, um wertvolle Zeit im Notfall zu überbrücken. Nun ist der First Responder Lechfeld, der den Namen "Akkon Lechfeld 79/1" trägt, 365 Tage im Jahr alarmierbar.

"Meinen Bürgermeisterkollegen und mir ist eine gute medizinische Versorgung aller Bürgerinnen und Bürgern ganz besonders wichtig. Dieses interkommunale Projekt, das wir so schnell gemeinsam mit den Johannitern umsetzen konnten, ist ein weiterer Baustein, um eine sehr gute Versorgung sicherzustellen“, ist sich Losert sicher.

Ihre Freude über den Projektstart drückten auch die Johanniter aus. So auch Michael Rettenmaier, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter in Bayerisch Schwaben: "Wir bedanken uns bei den Lechfeld Gemeinden, dass sie dieses Projekt angestoßen, uns als Partner gewählt und alles gemeinsam mit uns so schnell umgesetzt haben." Man bedanke sich ebenso bei den regionalen Spendern, die die Anschaffung des Fahrzeugs und der modernen Ausstattung ermöglicht haben. "Dieser First Responder wird ab heute immer montags bis freitags zwischen 18 Uhr und 6 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen 24h ehrenamtlich besetzt sein“, verspricht Rettenmaier.

So funktioniert das Konzept der First Responder

Die ehrenamtlichen Helfer fungieren als zusätzliches Rettungsmittel - es wird wertvolle Zeit überbrückt, bis der öffentlich-rechtliche Rettungsdienst vor Ort ist. Gerade bei Engpässen, oder wenn der zuständige Rettungswagen bereits gebunden ist, übernehmen die Ersthelfer in dieser Zeit die Erstversorgung des Patienten bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte. So wird das versorgungsfreie Intervall verkürzt und wertvolle Zeit gewonnen, zum Beispiel bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, bei der jede Minute zählt.

Die Erstretter sind nun auf dem Lechfeld im Einsatz. Foto: Kerstin Biedermann

„Ohne das Ehrenamt wäre so ein Dienst nicht möglich. Daher sind wir unheimlich stolz, dass wir bereits 30 Ehrenamtliche gefunden haben, die das Fahrzeug besetzen und vor Ort sind, wenn sie gebraucht werden", sagte der Leiter des First Responders Lechfeld, Patrick Spott. Er spreche für die Gemeinden sowie die Johanniter, wenn er sich jetzt schon für dieses Engagement bedankt. "So schnell ein Team auf die Beine zu stellen, ist etwas ganz Besonderes! Ein großer Dank geht auch an die Freiwilligen Feuerwehren, die von Anfang an diesen Dienst mit vorangetrieben haben“, betonte der Ortsbeauftragter der Johanniter in Augsburg.

Um 18 Uhr am vergangenen Mittwoch meldete sich der Akkon Lechfeld 79/1 dann zum ersten Mal bei der Leitstelle einsatzbereit. Die Bürgermeister der Lechfeld Gemeinden Erwin Losert, Simon Schropp, Rudolf Schneider und Andreas Scharf, die Johanniter und alle weiteren Beteiligten wünschen dem Team stets gute Fahrt und eine wohlbehaltene Rückkehr aus den Einsätzen. (AZ)