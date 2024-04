Königsbrunn

vor 48 Min.

Beim Hotel Zeller in Königsbrunn startet im Winter der Umbau

Plus Die Pläne waren groß, dann kamen Corona, Ukraine-Krieg, Preis-Explosionen. Mit dem Umbau soll es am Hotel Zeller in Königsbrunn bald losgehen - aber kleiner.

Von Marco Keitel

Wenn im November oder Dezember die lange geplanten Bauarbeiten am Hotel Zeller in Königsbrunn losgehen, dann nicht in dem Umfang, der ursprünglich vorgesehen war. Umbaupläne gebe es seit etwa sechs Jahren, erklärt Gabi Dreisbach, die mit ihrem Mann Christian und ihrer Schwester Gundi Mitzel das Hotel leitet. Wieso die Pläne nun eine Nummer kleiner ausfallen als damals und was geplant ist.

Vor einigen Jahren seien noch zwei fünfstöckige Neubauten zu beiden Seiten des Hotels geplant gewesen, erklärt Dreisbach. 2020 haben sie bereits einen Flohmarkt veranstaltet, um Platz zu schaffen, altes Inventar zu verkaufen, etwa Gläser. "Und dann kam Corona." Die Pläne lagen erst einmal auf Eis. Einige Monate später wurden sie wieder aufgenommen. Im Sommer 2021 berichtete unsere Redaktion von einem modernen Gebäude, das an der Stelle des heutigen Parkplatzes entstehen solle.

