Ein Kühlschrank zum Teilen für alle steht in Königsbrunn

Richtig lagern Wer wenig Lebensmittel wegwirft, spart Geld. Deshalb spielt die Lagerung eine wichtige Rolle, weiß Feldhoffer. Ältere Produkte sollten in der Vorratskammer oder im Kühlschrank nach vorne gestellt und zuerst verbraucht werden. Gemüse gehört in das dafür vorgesehene Kühlfach, Fleisch und Wurst sollten ebenfalls in einem unteren Fach lagern. In der Mitte des Kühlschranks ist Platz für Milchprodukte, oben oder im Seitenfach kann Selbstgekochtes oder Butter aufbewahrt werden. Andere Lebensmittel wie Öl oder Kartoffeln sollten dunkel, kühl und trocken gelagert werden, damit sie länger frisch bleiben. Kleiner Tipp: Bananen sollten von Äpfeln ferngehalten werden, denn diese geben Stoffe ab, die Bananen schneller reifen lassen.