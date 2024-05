Königsbrunn

18:03 Uhr

Ewige Dunkelheit über Königsbrunn

Das ewig Licht in Königsbrunn Zu Beginn heizte die bayerische Band Cemetary den Königsbrunner Metal-Fans ein.

Plus Die Musik-Veranstaltungen in der Königsbrunner Eishalle fanden mit dem Heavy-Metal-Festival „Eternal Darkness“ eine Fortsetzung. Dabei ging es etwas lauter zu.

Von Elmar Knöchel

Nachdem sich am letzten Wochenende Stars wie Beatrice Egli und die Spider Murphy Gang in der Königsbrunner Eisarena die Klinke in die Hand gegeben hatten, waren nun ganz andere Töne zu hören.

Bei „Eternal Darkness“ kamen die Freunde des Death und Heavy Metal auf ihre Kosten. Insgesamt sechs international bekannte Metal-Bands spielten am Freitag in der Halle. Konzipiert war die Veranstaltung als eintägiges Indoor-Festival. Den Auftakt machte die Band „Cemetary“ aus Bayern. Besonders stolz war der Organisator des Festivals, Thomas Walk, dass internationale Bands, darunter „Naglfar“ aus Schweden, „Asagraum“ aus den Niederlanden und „Moribund Oblivion“ aus der Türkei den Weg nach Königsbrunn gefunden hatten. Insgesamt kamen zu dem Festival rund 500 Besucher. Das sei für eine derartige Veranstaltung, die ein sehr spezielles Publikum anspreche, eine beachtliche Zahl, sagte Thomas Walk.

