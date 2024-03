Königsbrunn

17:01 Uhr

Fressnapf Königsbrunn eröffnet wieder nach Hagelschaden

Plus Am 16. März öffnet das Haustiergeschäft in Königsbrunn wieder offiziell seine Türen. Warum das länger dauerte als geplant und wie die Zeit genutzt wurde.

Von Jana Korczikowski

Beim Betreten des Fressnapf-Markts im Gewerbegebiet Nord werden die bisherigen Kunden die deutliche Veränderung wahrnehmen: Rechts vom Eingang befindet sich die Meat-Corner, ein eigener Bereich für spezielles "Barf-"Hundefutter, zudem ist das Sortiment - ähnlich einem Marktplatz - jetzt nach Tierart sortiert, es gibt einen großen Kassenbereich mit Infotheke. Und der Markt wirkt um einiges größer, obwohl keine Wände verschoben wurden, sagt Franchise-Partnerin Andrea Kunzmann. Noch vor einem guten halben Jahr noch war das unvorstellbar.

Auch von außen sieht man schon, dass sich im Markt in der Germanenstraße etwas verändert hat. Foto: Jana Korczikowski

26. August 2023: Ein schweres Unwetter zieht über den südlichen Landkreis, vor allem in Königsbrunn beschädigen tischtennisballgroße Hagelkörner Autos, Gärten, Dächer. So auch beim Fressnapf in der Germanenstraße, wo die Dachfolie zerstört wurde. Die umliegenden Geschäfte wie der Drogeriemarkt und die Bäckerei wurden in Mitleidenschaft gezogen, hier konnte der Betrieb aber weiterlaufen. "Uns hat es am schlimmsten erwischt", sagt Kunzmann. Grund sei die Neigung des Flachdachs. "Wasser ist in die Dämmwolle gelaufen." Durch das Gewicht sei auch das Holzgebälk durchgedrückt worden - alles kam nach unten. "Die Produkte, die Regale, wir haben alles weggeworfen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen