Königsbrunn sieht von Klage gegen Landratsamt ab

In Königsbrunn soll es zukünftig einen einfachen Bebauungsplan geben für Gebiete, die bislang keinen haben.

Plus Weil das Landratsamt Wohnraum über die Stellplatzsatzung der Stadt stellte, erwog diese zu klagen. Jetzt will der Stadtrat einen anderen Weg einschlagen.

Von Jennifer Kopka

Die Stellplatzsatzung für ein geplantes Bauvorhaben in der Haunstetter Straße hatte zu Uneinigkeit zwischen der Stadt Königsbrunn und dem Landratsamt geführt. Die Bauausschuss-Mitgleider hatten sogar die Einreichung einer Klage erwogen, sollten die Bauexperten in Augsburg auf Wohnraum zulasten der Stellplatzsatzung bestehen. Im Stadtrat schlägt Bürgermeister Franz Feigl nun eine andere Richtung vor und will 20 einfache Bebauungspläne aufstellen.

Eine Klage solle nicht das Handwerkszeug der Stadt sein, sagt Bürgermeister Franz Feigl. Vielmehr solle das die Bauleitplanung sein. In den vergangenen drei Jahren hätte die Stadt über neun Bauvorhaben von massiver Nachverdichtung verhandelt. Nicht immer müsse man dafür einzelne qualifizierte Bauanträge verhandeln. Ein einfacher Bebauungsplan würde vieles regeln, wie den Abstand zur Straße oder die Grundstücksentwässerung. Nach seinem Vorschlag wolle man über alle Gebiete ohne Bebauungsplan gehen, um für diese einen einfachen Bebauungsplan zu erstellen. Das sei ein wirksames Konzept, an dem das Landratsamt nicht vorbeikomme. Wichtig sei nur, dass die Stadt sich dann auch selbst an diese Bebauungspläne halte und bei einzelnen Bauvorhaben nicht abweiche.

