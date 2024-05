Königsbrunn



Stoppt Türkgücü die Niederlagenserie?

Nach vier Niederlagen will Paolo Maiolo mit Türkgücü Königsbrunn wieder jubeln.

Von Hieronymus Schneider

Für Königsbrunn geht es in dieser Saison nur noch um die goldene Ananas. Nach vier Pleiten in Serie will das Team gegen den FC Wiggensbach aber seinen Negativtrend stoppen.

Der SV Türkgücü Königsbrunn sehnt das Ende der Saison herbei. Die Situation im Niemandsland der Tabelle ist unangenehmer als der Kampf um den Auf- oder gegen den Abstieg, sagt der Vorsitzende Cüneyt Celik. Das sieht auch Trainer Paolo Maiolo so. Seit der Niederlage beim TSV Haunstetten Anfang April ist endgültig klar, dass sein Team den Relegationslatz zwei nicht mehr erreichen kann. Die Folge waren weitere Niederlagen gegen Niedersonthofen und die Spitzenteams FC Thalhofen und SV Cosmos Aystetten. Die letzte fiel mit 0:5 sehr deutlich aus. Nun geht es am Samstag nach Wiggensbach gegen den heimischen FC. Der Aufsteiger aus der Kreisliga Allgäu Süd hat als Tabellenvierter eine hervorragende Saison gespielt. Aktuell haben die Wiggensbacher sogar drei Punkte mehr auf dem Konto als Türkgücü. Diesen Rückstand auszugleichen, könnte eine zusätzliche Motivation für das Maiolo-Team sein. Zudem gilt es, die 2:3-Hinspielniederlage wettzumachen. Trainer Paolo Maiolo schaut sich kommende Gegner an Auch für Wiggensbach ist der Zug nach oben bereits abgefahren. Fünf Punkte beträgt der Abstand zum Tabellendritten SV Egg, gar zwölf Punkte zum Relegationsplatz zwei. Im Nachholspiel am Mittwoch zeigten die Aufsteiger zwar eine ordentliche Leistung, verloren aber doch bei der SpVgg Langerringen mit 0:2. Für Paolo Maiolo war diese Partie eine passende Gelegenheit, sich die nächsten Gegner anzuschauen, da auch noch das Nachholspiel in Langerringen aussteht. Das Spiel gegen den FC Wiggensbach findet am Samstag um 15.30 Uhr im dortigen Max-Swoboda-Stadion in der Rohrachstraße statt. Schiedsrichter ist Tobias Sing vom SSV Höchstädt.

