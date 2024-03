Königsbrunn

17:30 Uhr

Auf Gut Morhard treffen Streichelzoo und harte Arbeit aufeinander

Plus Blanka Hoffmann ist die Erste, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf Gut Morhard in Königsbrunn absolviert. Von einer erfüllenden Aufgabe und anstrengender Arbeit.

Von Jana Korczikowski

Behutsam, aber kraftvoll schiebt Blanka Hoffmann den Kopf von Hengst Gustl zur Seite. Sie muss das Futter in dem Trog erst anrühren, bevor sich das betagte Pferd an sein Mittagessen machen darf. "Er bekommt dreimal am Tag Spezialfutter", sagt Hoffmann. Dafür wird Gustl, der keine Zähne mehr hat, eineinhalb Stunden von den anderen getrennt, damit er in Ruhe fressen kann. Maultier Alwin kann er dabei bestimmt nicht brauchen, der temperamentvolle Rabauke ist aber gerade anderweitig beschäftigt: Er plant seinen Ausbruch – den vielleicht hundertsten. "Alwin ist dafür bekannt, dass er gerne ausbüxt", weiß Hoffmann. Sie kennt mittlerweile alle Vorlieben und Macken der tierischen Bewohner.

Die 20-Jährige macht ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) auf Gut Morhard. Für das Tierparadies mit Gnadenhof eine Premiere: "Frau Hoffmann ist unsere allererste FÖJlerin. Der Eisbrecher sozusagen", sagt Heinz Paula, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Augsburg, sichtlich stolz. Vor zwei Jahren habe man sich in Kooperation mit der evangelischen Kirche als Einsatzplatz beworben, 2023 habe es dann grünes Licht gegeben. Zeitgleich beschäftigte sich Hoffmann mit der Möglichkeit eines Freiwilligen Sozialen Jahres, als sie gerade ihr Abitur bestanden hatte und "nicht wirklich wusste", was sie machen wollte. "Dann habe ich einfach mal per E-Mail angefragt, ob es hier sowas nicht auch gibt." Das Gut Morhard kannte sie von ihrer Tante, die in Königsbrunn lebt.

