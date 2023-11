Verlosung: Ein außergewöhnlicher Sportler stellt in Königsbrunn sein Buch vor

Mathias Mester siegte 2021 bei den Para-Europameisterschaften. In Königsbrunn liest er aus seinem Buch, mit dem er motivieren will. Die Redaktion verlost Karten.

"Klein anfangen, groß rauskommen", heißt das Buch von Mathias Mester, das er auf seiner Debüt-Lesereise in Königsbrunn vorstellt. Der Titel beschreibt ziemlich genau seinen Werdegang: Mit 1,42 Metern Körpergröße stellte der 37-Jährige ehemalige Leichtathlet Weltrekorde auf.

Mester nahm an Paralympischen Spielen in Peking, London und Rio teil und erzielte in mehreren Wurfdisziplinen überragende Ergebnisse. Im Kugelstoßen gewann er die Silbermedaille. Im Juni 2021 verkündete er wenige Tage nach seinem Sieg bei den Para-Europameisterschaften wegen gesundheitlicher Probleme sein sportliches Karriere-Ende. Ein Jahr später nahm er an der Fernsehsendung "Let's Dance" teil und landete mit Profitänzerin Renata Lusin auf Platz drei.

Mester spricht in Königsbrunn über sein verrücktes Leben mit 142,5 Zentimetern

In Königsbrunn liest Mester am Dienstag, 14. November, aus seinem Buch "Klein anfangen, groß rauskommen", mit dem er motivieren und inspirieren will, und das zugleich seine Biografie ist. Er erzählt darin über sein verrücktes Leben mit 142,5 Zentimetern, seinen Weg zum Leistungssport und wie er mit viel Humor und Neugier auch jenseits des Sports eine Karriere starten konnte. Die Veranstaltung vom Kulturverein Klik in Kooperation mit dem Kulturbüro Königsbrunn findet um 20 Uhr im Informationspavillon 955, Alter Postweg 1, statt, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro (ermäßigt 13 Euro) beim Kulturbüro, Telefon 08231/606260, sowie bei der Stadtbücherei, Telefon 08231/606255.

Nichts zahlen müssen die Sieger unseres Gewinnspiels: Die Redaktion verlost zweimal fünf Karten für Mathias Mester. Um teilzunehmen, genügt eine E-Mail mit Name und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Mester). Einsendeschluss ist Montag, 13. November, 10 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Eintrittskarten an der Abendkasse abholen, den Ausweis bitte nicht vergessen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355. (AZ)