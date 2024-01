Wann können die Kinder in den neuen Kindergarten einziehen?

Plus Der Kindergarten "Zur Göttlichen Vorsehung" in Königsbrunn wird gerade saniert. Die Verantwortlichen erklären, ob der Zeitplan eingehalten kann.

Erst im Herbst 2023, dann im Januar 2024 und später im Februar: Des Öfteren schon musste die Fertigstellung des Königsbrunner Kindergartens "Zur Göttlichen Vorsehung", dessen Gebäude in der Blumenallee 25 derzeit generalsaniert wird, verschoben werden. Ende Januar ist ein Tag der offenen Tür geplant. Kann dieser stattfinden? Maria Grabolus vom Bistum Augsburg und Kindergartenleiterin Eva-Maria Pitsch über den aktuellen Stand.

"Es ist, ehrlich gesagt, schwierig", gibt Maria Grabolus zu. Sie ist für den Bauunterhalt der Katholischen Kindergärten in Königsbrunn zuständig. Anvisiert sei für die Fertigstellung nun Mitte Februar: "Wir gehen davon aus, dass wir dann den Betrieb im generalsanierten Gebäude starten können, jedoch sind noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen und sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, müssen wir den Termin nochmal überdenken." Schon mehrmals wurde der Zeitplan nach hinten verschoben. Grund sind Verschiebungen bei den Gewerken: "Das liegt - wie allgemein bekannt - daran, dass Teile nicht geliefert werden können oder es bei Firmen zu Ausfällen kommt, die zu weiteren Verzögerungen bei den nachfolgenden Gewerken führen", erläutert Grabolus.