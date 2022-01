Landkreis Augsburg

Mitarbeiter ohne Maske beim Kunden? Wie die LEW auf den Vorwurf reagieren

Plus Wegen Corona sollen Masken getragen und Abstand gehalten werden. Doch nicht immer halten sich Beschäftigte daran - wie zuletzt in Königsbrunn. Was Kunden tun können.

Von Felicitas Lachmayr

Ein Mitarbeiter der LEW steht vor der Tür, um den Strom abzulesen. Doch er trägt keine Maske. "Angesichts der steigenden Corona-Zahlen war ich etwas irritiert", sagt ein Anwohner aus Königsbrunn. Er habe den Mitarbeiter freundlich darauf hingewiesen, doch dieser hatte prompt eine Ausrede parat: Er könne keine Maske tragen, weil ihm die Brille anlaufe und er nichts mehr lesen könne.

